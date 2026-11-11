Mưa lớn khiến 17 chuyến bay ở miền Trung bị ảnh hưởng, tầm nhìn tại sân bay chỉ còn 350 m

Cụ thể, trong ngày 9-11, có tổng cộng 17 chuyến bay bị ảnh hưởng do mưa giông, tầm nhìn suy giảm và gió lớn. Trong đó, tại sân bay Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ, 4 chuyến phải thực hiện lại quá trình tiếp cận hạ cánh. Tại sân bay Phú Bài, 1 chuyến bay cũng phải bay lại để bảo đảm an toàn.

Hạ cánh trong điều kiện thời tiết có mưa tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Trường Trung

Tại Đà Nẵng, từ chiều 9-11, nhiều đợt mưa giông mạnh xuất hiện khiến tầm nhìn tại đường cất, hạ cánh 35R giảm xuống dưới tiêu chuẩn khai thác. Khoảng 17 giờ 30 phút, tầm nhìn giảm còn 750 m, khiến 1 chuyến bay phải thực hiện lại quá trình tiếp cận hạ cánh.

Đến 18 giờ 30 phút, thêm 1 chuyến bay phải bay lại do tầm nhìn giảm xuống 1.300 m, không đáp ứng tiêu chuẩn khai thác của tổ lái. Lúc 19 giờ 35 phút, 1 chuyến bay khác tiếp tục phải thực hiện lại quá trình tiếp cận do gió trên đường hạ cánh lớn.

Đáng chú ý, từ 21 giờ 45 phút đến 22 giờ 15 phút, mưa giông mạnh xuất hiện trở lại, khiến tầm nhìn tại sân bay Đà Nẵng có thời điểm giảm xuống chỉ còn 350 m. Nhiều tàu bay phải bay chờ trong khu vực vùng trời sân bay, đợi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn trước khi tiếp tục tiếp cận hạ cánh.

Trước tình hình này, các đơn vị điều hành bay đã chủ động phối hợp điều tiết lưu lượng, điều chỉnh tốc độ và tổ chức bay chờ nhằm duy trì khoảng cách an toàn giữa các tàu bay.

Đặc biệt, năng lực tiếp thu hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng được điều chỉnh xuống còn 12 chuyến/giờ, đồng thời triển khai Chương trình trì hoãn mặt đất để hạn chế tình trạng quá tải trong vùng trời tiếp cận.

Theo Công ty Quản lý bay miền Trung, trong quá trình ứng phó, các kíp trực kiểm soát không lưu đã phối hợp với các cơ sở điều hành bay đường dài tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để cập nhật diễn biến thời tiết, xử lý những tình huống phát sinh và bảo đảm phân cách giữa các tàu bay.

Trong ngày 10-11, dù khu vực miền Trung tiếp tục được cảnh báo có mưa lớn, hoạt động bay không ghi nhận chuyến nào bị ảnh hưởng do thời tiết. Các đơn vị tiếp tục tăng cường theo dõi diễn biến khí tượng, chủ động phương án điều hành nhằm bảo đảm an toàn khai thác.

Theo dự báo, đến hết đêm 11-11, khu vực Đà Nẵng vẫn có mưa, có nơi mưa rất to và giông; từ ngày 12-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các đơn vị hàng không tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng và phối hợp điều hành bay.

Việc điều chỉnh phương thức khai thác, tổ chức bay chờ hoặc thực hiện lại quá trình tiếp cận được triển khai trên nguyên tắc đặt an toàn của hành khách và tổ bay lên hàng đầu.