Mưa lớn kết hợp triều cường, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập

Đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/9 đến ngày 23/11/2026. Hòa trong khí thế chung của cả nước, các cấp Hội CTĐ tỉnh Ninh Bình đang cụ thể hóa đợt thi đua bằng những công trình, mô hình, phần việc thiết thực, hướng nguồn lực chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.