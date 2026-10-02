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Mưa lớn kết hợp triều cường, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập

Trận mưa lớn chiều và tối 30/9/2026 cho thấy áp lực ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lớn khi mưa tập trung trong thời gian ngắn, xảy ra đồng thời với triều cường.

Báo Tin Tức TTXVN
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Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn ứ, phương tiện chết máy. Trong những ngày tới, mưa dông còn tiếp diễn, trong khi mực nước sông, kênh, rạch chưa giảm, nguy cơ ngập cục bộ vẫn ở mức cao.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/mua-lon-ket-hop-trieu-cuong-thanh-pho-ho-chi-minh-tiep-tuc-doi-mat-nguy-co-ngap-post1390658.html