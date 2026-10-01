Mưa lớn kết hợp triều cường, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập

Giao thông hỗn loạn tại ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ-Trần Việt Châu khi triều cường lên cao. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Trận mưa lớn chiều và tối 30/9 cho thấy áp lực ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lớn khi mưa tập trung trong thời gian ngắn, xảy ra đồng thời với triều cường. Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn ứ, phương tiện chết máy.

Trong hôm nay 1/10 và những ngày tới, mưa dông còn tiếp diễn, trong khi mực nước sông, kênh, rạch chưa giảm, nguy cơ ngập cục bộ vẫn ở mức cao.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện xác định 50 vị trí ngập nặng, với tiêu chí ngập sâu từ 30 cm trở lên và kéo dài trên 30 phút khi xảy ra mưa lớn. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu xử lý 3 vị trí, gồm đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao Quốc lộ 51-Huỳnh Thúc Kháng.

Thống kê của Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ khoảng 16 giờ 30 đến 20 giờ ngày 30/9, mưa lớn gây ngập 12 tuyến đường, gồm Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, đường song hành Quốc lộ 22, Bà Triệu, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá. Riêng thời điểm mưa lớn nhất từ 17 giờ đến 17 giờ 45, lượng mưa tại trạm Hà Huy Giáp đạt 79,2 mm trong 45 phút, vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống cống hiện hữu khi kết hợp với triều cường.

Thực tế sau trận mưa cho thấy mức độ ngập nghiêm trọng tại một số khu vực. Đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn, đến rạng sáng 1/10 vẫn có nơi ngập khoảng 1 m, nhiều phương tiện chết máy. Các tuyến Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Kha Vạn Cân, Quốc lộ 13, Tô Ngọc Vân, Lý Tế Xuyên và Phạm Văn Đồng cũng ghi nhận ngập sâu, gây ùn ứ giao thông. Đặc biệt, Phan Văn Hớn và Bình Quới là hai trong ba vị trí nằm trong kế hoạch xử lý của Thành phố năm 2026-cũng ghi nhận ngập trong trận mưa này.

Người dân di chuyển qua đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh bị ngập do cơn mưa lớn. (Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN)

Diễn biến trên cho thấy khi mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, đặc biệt trùng với thời điểm triều cường ở mức cao, nguy cơ ngập tại các vị trí có sẵn điểm yếu về tiêu thoát nước vẫn còn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ đêm 29 đến sáng 30/9, mưa dông xuất hiện diện rộng tại Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Lê Minh Xuân 168,2 mm, Thủ Dầu Một 100 mm, Bình Chánh 81,4 mm, Thuận An 81,8 mm và Bến Cát 74 mm. Chiều và tối 30/9, mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng, nhiều nơi đạt 20-70 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn trùng thời điểm triều cường làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh, rạch.

Đỉnh triều ngày 30/9 tại Nhà Bè đạt 1,6 m, Phú An 1,56 m và Thủ Dầu Một 1,68 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,08 m, khiến nguy cơ ngập gia tăng và nước rút chậm.

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 1 và 2/10, nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục tác động, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ còn mưa rào, dông rải rác, tập trung vào chiều, tối và đêm, có nơi mưa to kèm sét. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-7 và ngập cục bộ tại các khu vực tiêu thoát nước kém.

Triều cường gây ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Trong 3-10 ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, có nơi mưa to. Khoảng ngày 5-6/10, rãnh áp thấp hình thành phía Nam và có xu hướng hoạt động mạnh dần, cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa.

Cùng với mưa dông, mực nước tại các sông, kênh, rạch trong những ngày đầu tháng 10 còn ở mức cao, do đó nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, ven sông, kênh, rạch vẫn hiện hữu. Đặc biệt, khi mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, nước có thể dâng nhanh tại các khu vực có hệ thống tiêu thoát hạn chế.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo mưa và triều cường, nhất là vào chiều và tối; chủ động điều chỉnh thời gian, lộ trình di chuyển, hạn chế đi qua các tuyến đường đang ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết. Người điều khiển xe máy không nên cố vượt qua những đoạn nước ngập sâu để tránh chết máy, mất thăng bằng và nguy hiểm cho bản thân.

Trong cơn dông, người dân cần tìm nơi trú tránh an toàn, tránh đứng dưới cây xanh, gần biển quảng cáo, công trình tạm hoặc tại khu vực trống trải.

Các hộ dân ở khu vực thấp trũng, ven sông, kênh, rạch cần chủ động bảo vệ phương tiện, tài sản và sẵn sàng ứng phó khi nước dâng nhanh./.