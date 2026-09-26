Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở Vĩnh Long

Mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập trên tuyến đường Nguyễn Thái Học ở Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Tại các phường Long Châu, Tân Hạnh và Phước Hậu, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Một số đoạn ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe máy bị chết máy, người dân phải dẫn bộ qua khu vực ngập; hoạt động kinh doanh của các hộ dân tại những nơi nước dâng cũng bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, mưa lớn xảy ra đúng thời điểm triều cường dâng, làm tình trạng ngập tại một số khu vực diễn biến nghiêm trọng hơn. Dù mưa đã ngưng, nước vẫn còn trên nhiều tuyến đường và rút chậm.

Mưa lớn kết hợp với triều cương gây ngập, ảnh hưởng việc đi lại và đời sống người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh (phường Long Châu) cho biết, mưa lớn trong chiều 26/9 khiến tuyến đường trước khu vực kinh doanh của gia đình bị ngập sâu. Đến tối lượng nước vẫn còn nhiều. Mỗi khi phương tiện chạy qua, nước tràn vào quán, làm ướt khu vực kinh doanh, ảnh hưởng đến việc buôn bán.

Bà Nguyễn Ngọc Hà (phường Phước Hậu) cho biết, gia đình ở trong hẻm nên mỗi khi triều cường dâng kết hợp với mưa lớn, khu vực này thường bị ngập sâu, có lúc nước cao hơn đầu gối. Nước ngập khiến việc đi lại, ra vào của các hộ dân trong hẻm gặp nhiều khó khăn. Chiều 26/9, dù mưa đã dứt nhưng nước vẫn chưa rút, mực nước trong hẻm còn cao hơn đầu gối. Thậm chí, khi dẫn bộ xe ra ngoài, phương tiện vẫn bị chết máy.

Mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập trên tuyến đường 30 tháng 4 ở Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Theo ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, cơn mưa chiều 26/9 có lượng mưa khá lớn, kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập một số tuyến đường nội ô. Qua quan trắc, lượng mưa tại Trạm Khí tượng Vĩnh Long chiều 26/9 là 15,5 mm; riêng tại trạm Tân Hạnh trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Hạnh) ghi nhận lượng mưa 97,8 mm.

Nhiều xe chết máy sau khi lưu thông qua tuyến đường ngập nước ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong tối 26/9, mây dông tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa và có nơi có dông tại nhiều khu vực; sau đó phạm vi mưa có thể mở rộng ra các ấp, khu phố của các xã, phường còn lại trong tỉnh. Lượng mưa dự báo từ 5-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo ngày 27/9, mưa tiếp tục xảy ra nhưng phạm vi giảm, khoảng 1/3 diện tích tỉnh. Tuy nhiên, mực nước đỉnh triều trong chiều 27/9 được dự báo cao hơn chiều 26/9. Nếu mưa lớn xảy ra đúng thời điểm đỉnh triều, nguy cơ ngập có thể tăng cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý các địa phương và người dân chủ động theo dõi thông tin dự báo diễn biến mưa, triều cường, nhất là tại những khu vực thường xảy ra ngập, chủ động các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại.