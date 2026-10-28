Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nặng tại Cà Mau

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại Cà Mau.

Ghi nhận trong sáng ngày 28/10, ngập nặng vẫn đang ảnh hưởng tại khu vực đô thị phường Tân Thành. Nhiều tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Phan Ngọc Hiển, Lê Đại Hành, Bùi Thị Trường, Lê Hồng Phong, Nguyễn Đình Chiểu, 3/2, Tôn Đức Thắng... đã ngập nặng trên diện rộng kéo dài từ sáng sớm đến 10 giờ sáng vẫn chìm trong nước.

Nhiều tuyến đường tại khu vực đô thị phường Tân Thành (Cà Mau) ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường.

Không chỉ trong đô thị, tại tuyến Quốc lộ 1 từ hướng phường Bạc Liêu về Cà Mau cũng bị ảnh hưởng của mưa và triều cường gây ngập sâu hàng chục km, rất nhiều xe máy, ô tô cũng phải nằm đường không đi được. Nhiều đoạn tuyến ngập sâu hơn nửa mét nước, dài cả km gây khó khăn trong đi lại.

Tại khu vực đô thị Cà Mau, phường Tân Thành, An Xuyên, nhiều tuyến phố như sông, việc buôn bán ngưng trệ. Một hộ dân trên đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành cho biết, bình thường gia đình bán cà phê, đồ ăn từ nhà ra vỉa hè, hôm nay ngập nặng nên phải đóng cửa từ sáng, không buôn bán được gì.

Nhiều tuyến đường chính tại phường Tân Thành (Cà Mau) bị ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường.

Mưa lớn, triều cường gây ngập nặng trùng với giờ cao điểm sinh hoạt sáng như học sinh đi học, người đi làm ăn... đã ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân Cà Mau.