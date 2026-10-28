Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nặng tại Cà Mau
Trong sáng 28/10, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ trùng với đợt đỉnh triều cường giữa tháng 9 âm lịch đã làm ngập nặng tại đô thị Cà Mau, phường Tân Thành, An Xuyên và nhiều đoạn tuyến trên Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh.
Ghi nhận trong sáng ngày 28/10, ngập nặng vẫn đang ảnh hưởng tại khu vực đô thị phường Tân Thành. Nhiều tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Phan Ngọc Hiển, Lê Đại Hành, Bùi Thị Trường, Lê Hồng Phong, Nguyễn Đình Chiểu, 3/2, Tôn Đức Thắng... đã ngập nặng trên diện rộng kéo dài từ sáng sớm đến 10 giờ sáng vẫn chìm trong nước.
Không chỉ trong đô thị, tại tuyến Quốc lộ 1 từ hướng phường Bạc Liêu về Cà Mau cũng bị ảnh hưởng của mưa và triều cường gây ngập sâu hàng chục km, rất nhiều xe máy, ô tô cũng phải nằm đường không đi được. Nhiều đoạn tuyến ngập sâu hơn nửa mét nước, dài cả km gây khó khăn trong đi lại.
Tại khu vực đô thị Cà Mau, phường Tân Thành, An Xuyên, nhiều tuyến phố như sông, việc buôn bán ngưng trệ. Một hộ dân trên đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành cho biết, bình thường gia đình bán cà phê, đồ ăn từ nhà ra vỉa hè, hôm nay ngập nặng nên phải đóng cửa từ sáng, không buôn bán được gì.
Mưa lớn, triều cường gây ngập nặng trùng với giờ cao điểm sinh hoạt sáng như học sinh đi học, người đi làm ăn... đã ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân Cà Mau.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/mua-lon-ket-hop-trieu-cuong-gay-ngap-nang-tai-ca-mau-post1397953.html