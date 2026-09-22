Mưa lớn kéo dài từ Huế đến Cà Mau, rồi lại dịch ra phía Bắc

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Chiều 22/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định mới nhất về diễn biến đợt mưa lớn diện rộng đang diễn ra tại các khu vực phía Nam.

Theo dự báo viên Đỗ Tiến Vinh, trong những ngày qua, khu vực TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 24/9.

Cụ thể, từ nay đến 24/9, trọng tâm mưa lớn tập trung tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến từ 60-130mm/24h, có nơi cục bộ vượt 250mm/24h.

Mưa lớn kéo dài từ Huế đến Nam Bộ. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng thời gian này, các tỉnh từ Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động từ 30-80mm/24h, cục bộ có nơi vượt 150mm/24h.

Vùng mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc từ đêm 24/9

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 24 đến ngày 25/9, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc.

Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác ở Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân và các cơ quan chức năng cần đặc biệt đề phòng các rủi ro thiên tai nguy hiểm.

Cụ thể, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp; xuất hiện lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các vùng đồi núi, sườn dốc.