Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường ở xã Ba Xa ngập nước, dòng chảy xiết

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Ngãi ngập trong nước. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, mực nước các sông liên tục dâng cao, tràn qua nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Tại xã Ba Xa, chính quyền địa phương đã chủ động bố trí lực lượng dân quân thường trực 24/24 giờ tại các điểm bị chia cắt, ngầm tràn, kiên quyết không để người dân qua lại khi không bảo đảm an toàn. Các thôn đồng thời thông báo, vận động người dân chủ động di dời khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đáng chú ý, 12 hộ dân với 44 nhân khẩu tại tổ 4, thôn Nước Lăng, nơi có nguy cơ sạt lở cao, đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức di dời đến nhà văn hóa thôn và bố trí ở xen ghép với các hộ dân khác để bảo đảm an toàn. Địa phương cũng bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi các thôn có yêu cầu.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ngập trong nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ 19 giờ ngày 27.11 đến 7 giờ 42 phút ngày 28.11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn. Đáng chú ý, lượng mưa tại trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) lên tới 477,4mm; hồ Suối Loa (xã Ba Động) 394,2mm; hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ) 351,8mm; Ba Điền (xã Ba Vinh) 308,8mm. Nhiều trạm đo khác cũng ghi nhận lượng mưa vượt 200mm.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố An Ninh. Tại xã Sơn Linh, cầu Tâm Linh bị ngập do nước sông Trà Khúc dâng cao. Ở xã Ba Gia, xuất hiện 5 điểm nước tràn qua đường, độ sâu khoảng 30-40cm.

Diễn biến lũ trên các sông đang rất đáng lo ngại. Lúc 6 giờ ngày 28.11, mực nước sông Vệ tại trạm An Chỉ đạt 8,18m, cao hơn báo động 1 khoảng 0,18m; tại trạm Sông Vệ đạt 3,46m, chỉ còn thấp hơn báo động 2 khoảng 0,04m. Cơ quan khí tượng dự báo lũ trên sông Vệ có thể lên nhanh, vượt báo động 3 khoảng 0,6m trong những giờ tiếp theo.

Cảnh ngập lụt tại khu dân cư sau nhiều giờ mưa lớn liên tục

Không chỉ đối mặt với nguy cơ ngập lụt, nhiều khu vực miền núi còn đứng trước nguy cơ sạt lở đất. Tại núi Hoàng Mật, thôn Mò O, xã Sơn Kỳ, điểm sạt lở kéo dài khoảng 73m, diện tích khoảng 500m², với khối lượng đất, đá sạt trượt ước tính 1.000m³. Khu vực có địa hình dốc khoảng 40 độ, cách khu dân cư gần nhất khoảng 50m, đe dọa trực tiếp đến 19 hộ dân với 83 nhân khẩu.

Chiều 27.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu chính quyền xã Sơn Kỳ theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, sẵn sàng di dời người dân khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm. Các cơ quan chuyên môn được giao khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm, đề xuất phương án xử lý.

Điểm sạt lở tại núi Hoàng Mật, thôn Mò O, xã Sơn Kỳ

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nhiều địa phương đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó. Tại xã Nghĩa Hành, lực lượng chức năng rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ưu tiên người cao tuổi, người già yếu và các trường hợp dễ bị tổn thương.

Các hộ dân cũng được hỗ trợ kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản và thiết bị thiết yếu.

Ở xã Ba Gia, lực lượng dân quân được huy động căng dây, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác tại 5 điểm nước tràn qua đường, ngăn người và phương tiện qua lại. Tại xã Sơn Linh, lực lượng quân sự phối hợp với công an chốt chặn hai đầu cầu Tâm Linh khi nước sông Trà Khúc dâng cao gây ngập cầu.

Trong khi đó, tại xã Thiện Tín, chính quyền địa phương đang tập trung bảo vệ khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh, nơi bờ sông Vệ liên tiếp xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lũ. Đoạn bờ sông bị sạt lở dài khoảng 500m, có vị trí vách sạt cao 4-6m, ăn sâu vào bờ từ 5-10m...

Tại xã Vệ Giang, người dân ở các khu vực hạ lưu sông Phước Giang chủ động kê cao đồ đạc, thiết bị điện, dự trữ lương thực, thực phẩm khi nhận được thông tin cảnh báo mưa lớn. Lực lượng tại chỗ cũng rà soát từng hộ dân, nhất là gia đình có người cao tuổi, người neo đơn để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Công tác di dời dân được triển khai khẩn trương, ưu tiên những hộ nằm trong vùng nguy hiểm

Mưa lũ còn đe dọa hoạt động sản xuất. Hơn 500 hộ trồng hoa ở vùng hạ lưu sông Vệ đang tập trung kê cao chậu hoa, gia cố khu vực sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng. Đến nay, hơn 345 chậu hoa đã được kê cao. Nguy cơ nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi thời điểm phục vụ thị trường Tết đang đến gần.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Trong đó, tập trung rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động sơ tán người dân khi cần thiết; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, điểm ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Chốt chặn không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần, sẵn sàng phối hợp với các địa phương triển khai ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. Các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, theo dõi việc vận hành, điều tiết nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các địa phương đồng thời chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Theo dự báo, từ ngày 28 đến 29.11, khu vực phía Đông và vùng núi Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng, Trà Câu có khả năng lên mức báo động 3.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông tiếp tục ở mức cao.