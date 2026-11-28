Mưa lớn cuốn đất đá tràn xuống đường ở xã Hành Tín Đông.

Sáng 28/11, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, từ tối qua (27/11) đến sáng nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn. Cụ thể, lượng mưa ghi nhận tại trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) lên tới 477,4 mm, hồ Suối Loa (xã Ba Động) 394,2 mm, hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ) 351,8 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 308,8 mm. Nhiều trạm đo khác trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận lượng mưa trên 200 mm.

Mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước các sông dâng cao. Nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng trũng thấp bị ngập.

Tại xã Phước Giang, từ chiều tối qua (27/11) đến sáng nay (28/11), lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi ngập sâu. Địa phương cũng triển khai các phương án ứng phó khi mưa lớn tiếp diễn.

Lực lượng chức năng cõng cụ già rời khỏi khu vực ngập sâu ở xã Phước Giang.

Tại xã Thiện Tín, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà dân chìm trong biển nước.

Nhiều khu dân cư ngập sâu 0.5m.

Tại những khu vực nguy hiểm, chính quyền địa phương dựng biển cảnh báo để ngăn người và phương tiện lưu thông.

Do ảnh hưởng mưa lớn, sáng nay, nước sông Trà Câu dâng cao và gây ngập lụt ở phường Trà Câu.

Lực lượng chức năng có mặt tại các tổ dân phố ngập sâu để hỗ trợ người dân kê cao, di dời tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, lũ trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Lúc 6h ngày 28/11, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ là 2,48 m, dưới báo động 1 khoảng 0,02 m; sông Vệ tại trạm An Chỉ ở mức 8,18 m, trên báo động 1 khoảng 0,18 m; tại trạm Sông Vệ là 3,46 m, dưới báo động 2 khoảng 0,04 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, ngập các ngầm, cầu tràn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 3.