Mưa lớn kéo dài ở miền Trung, có nơi trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 đến 25/9, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Trước đó, đêm qua và sáng nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/9 đến 8h ngày 24/9 ghi nhận một số nơi trên 80mm, như Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) 84,2mm, Hải Thái (Quảng Trị) 104,2mm, Hòa Phú (TP Đà Nẵng) 81,8mm.

Ảnh minh họa

Ngoài khu vực miền Trung, trong ngày và đêm 24/9, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa, rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Trong thời gian mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn được dự báo có xu hướng giảm dần từ đêm 25/9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc. Người dân tại những nơi có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có phương án ứng phó phù hợp.