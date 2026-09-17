Mưa lớn kéo dài, nhiều xã miền núi Thanh Hóa sạt lở, ngập lụt, giao thông chia cắt

Sạt lở khiến nhiều tuyến giao thông miền núi bị chia cắt

Cùng với ngập lụt tại vùng thấp, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt lở đất đá tại nhiều địa bàn miền núi, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và đời sống người dân.

Mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều địa phương tại Thanh Hoá.

Tại xã Trung Hạ, sạt lở trên Quốc lộ 217 tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo báo cáo nhanh của UBND xã, tại Km130+0, đoạn qua bản Lốc Tong, một lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường trong tối 15/9, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Đây là điểm sạt lở từng xuất hiện từ tháng 8 nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Mưa lớn những ngày qua khiến đất đá tiếp tục trượt xuống, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp cần đi lên các xã phía trên có thể lựa chọn tuyến đường vòng qua bản Tong - cầu bản Lầm cũ. Tuy nhiên, cây cầu này chỉ cho phép phương tiện cơ giới có tải trọng dưới 2,5 tấn qua lại.

Ngoài Quốc lộ 217, tuyến đường 530 đi Thiên Phủ, đoạn qua bản Đe Pọng, xã Trung Hạ, cũng xuất hiện sạt lở ta-luy dương.

Đá văng vào nhà dân tại xã Trung Hạ.

Mưa lớn còn gây hư hại nhà của hai hộ dân tại bản Lốc Tong là Vi Văn Hội và Vi Văn Đại. UBND xã Trung Hạ đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển người và tài sản của các gia đình đến nơi an toàn.

Nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên quốc lộ, tỉnh lộ

Tại xã Quan Sơn, sau 3 ngày mưa lớn, trên địa bàn ghi nhận 3 vị trí sạt lở, tập trung trên Quốc lộ 217, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Nhiều điểm sạt lở tại xã Quan Sơn.

Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, cho biết tại Km31 và Km36 Quốc lộ 217, đoạn qua bản Quan Sơn, đất đá từ sườn đồi liên tục tràn xuống đường khiến phương tiện không thể qua lại.

Các điểm sạt lở này vẫn có nguy cơ tiếp tục phát sinh, đồng thời tiềm ẩn nguy hiểm đối với khu dân cư phía dưới. Trong bối cảnh mưa lớn chưa dứt, việc bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trên tuyến được đặt ra cấp thiết.

Tại xã Đồng Lương, sáng 16/9, khu vực đồi Na Niếng, thuộc thôn Tân Lập, trên tỉnh lộ 530B đi xã Văn Phú xảy ra sạt lở ta-luy dương. Đất đá và cây cối từ phía taluy tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Cùng thời điểm, trên Quốc lộ 15, đoạn qua bản Tén Chè, xã Nhi Sơn, đất đá và bùn từ taluy dương sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Trên Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Đông Ban và bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, đất đá tiếp tục tràn xuống đường, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Tại xã Nam Xuân, Công an xã cảnh báo người dân khi lưu thông trên Quốc lộ 15C cần đặc biệt thận trọng tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trong đó có bản Lếp cũ và đoạn vừa xảy ra sạt lở tại Tiến Lập.

Hơn 300 nhà dân ở xã Thành Vinh bị ngập

Tại xã Thành Vinh, mưa lớn kết hợp với nước sông Bưởi dâng cao khiến hơn 300 nhà dân bị ngập tính đến chiều 16/9. Các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu nằm dọc tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B.

Hàng trăm nhà dân, công sở, trường học tại xã Thành Vinh ngập trong biển nước.

Theo UBND xã Thành Vinh, trong số này có 15 hộ với 45 nhân khẩu bị ngập sâu, buộc phải sơ tán đến nơi an toàn. Những hộ còn lại chủ yếu chủ động sơ tán tại chỗ, đưa người và tài sản lên tầng 2, tầng 3 của nhà.

Đối với các gia đình bị ngập sâu hoặc không có nhà cao tầng, chính quyền địa phương bố trí đưa người dân đến nhà người thân hoặc những địa điểm an toàn đã được chuẩn bị từ trước.

Tại khu vực ven sông Bưởi, mực nước có nơi đã dâng từ 0,5-1 m. Nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Trong ngày 16/9, nhiều trường học trên địa bàn Thanh Hóa phải cho học sinh nghỉ do khuôn viên trường bị ngập nước.

Theo dự báo, mực nước sông Bưởi tiếp tục lên trong tối 16/9. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương dọc sông Bưởi, sông Lèn và sông Mã tổ chức canh gác, hộ đê theo cấp báo động, đồng thời sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều.

Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động phương án sơ tán người dân tại những khu vực bãi sông khi cần thiết, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Để giảm ngập úng, các đơn vị thủy nông tỉnh Thanh Hóa đang vận hành 207 máy bơm, tập trung tiêu nước tại khu dân cư và đồng ruộng.

Một người tử vong khi qua suối ở xã Yên Khương

Người dân hạn chế lưu thông khi mưa bão đang diễn biến phức tạp.

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại về người. Một người dân tại xã Yên Khương tử vong sau khi trượt chân trong lúc qua suối và bị dòng nước cuốn trôi.

Khoảng 12h15 ngày 16/9, Công an xã Yên Khương tiếp nhận tin báo về một trường hợp bị nước cuốn tại khu vực suối qua bản Tứ Chiềng.

Nạn nhân được xác định là anh L.V.X. (sinh năm 1981), trú tại bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương.

Theo thông tin xác minh ban đầu, anh X. bị trượt chân khi qua suối, sau đó bị dòng nước cuốn và tử vong.

Diễn biến mưa lũ tại Thanh Hóa được dự báo còn phức tạp. Trong điều kiện đất đá tiếp tục có nguy cơ sạt trượt, mực nước các sông có thể dâng cao, việc rà soát các khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán người dân và hạn chế lưu thông qua những điểm bị ngập, sạt lở là giải pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại.