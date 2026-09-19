Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Nghệ An ngập lụt

Tại các khu vực đô thị, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại địa bàn đô thị Nghệ An và khu vực thấp trũng bị ngập cục bộ.

Nước thoát chậm tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Một số phương tiện di chuyển qua vùng ngập gặp khó khăn, giao thông tại một số thời điểm bị ùn ứ.

Các tuyến đường tại phường Thành Vinh (Nghệ An) ngập nặng, khiến nhiều phương tiện chết máy.

Các tuyến đường tại Nghệ An bị ngập lụt.

Mưa lớn, nước ngập vào nhà dân.

Trước diễn biến của mưa lũ, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, tổ chức lực lượng kiểm tra những khu vực xung yếu, cảnh báo người dân không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu.

Lực lượng vũ trang địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, chốt chặn tại những điểm nguy hiểm, hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết. Các đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Dự báo mưa còn diễn biến phức tạp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, mực nước các sông, suối; chủ động các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.