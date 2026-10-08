Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập cục bộ

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đón học sinh, bảo đảm an toàn trong điều kiện mưa lớn, ngập lụt

Sau nhiều giờ mưa liên tục, nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Dư, Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Chí Thanh… bị ngập nặng.

Tại đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn dài khoảng 200m, khu vực giao với đường Trần Dư, nước dâng quá nửa bánh xe máy. Nhiều phương tiện, đặc biệt là học sinh trên đường đến trường, gặp khó khăn khi qua khu vực này. Tương tự, nhiều đoạn trên đường Hùng Vương, kéo dài từ phường Tam Kỳ đến phường Bàn Thạch, cũng rơi vào tình trạng ngập nặng.

Tuyến đường Hùng Vương, kéo dài từ phường Tam Kỳ sang phường Bàn Thạch ngập sâu

Tại xã miền núi Trà Linh, mưa lớn gây sạt lở khu vực gần cầu Nước Na, thuộc thôn 2. Lực lượng chức năng được yêu cầu túc trực tại các điểm sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân, không lưu thông qua những vị trí nguy hiểm.

Tại phường Quảng Phú, khoảng 15h ngày 7/10, ông Nguyễn Tấn D. (SN 1960) cùng vợ là bà Dương Thị L. (SN 1966) chèo ghe đến khu vực gần cầu Kỳ Phú, khối phố An Phú để cắt cỏ. Sau khi hoàn thành công việc, hai vợ chồng chèo ghe trở về thì không may bị lật. Dù không biết bơi, bà L. cố bám vào bao cỏ và bị dòng nước cuốn trôi khoảng 300m trước khi được người dân phát hiện, cứu vào bờ an toàn. Riêng ông D. vẫn đang mất tích.

Mưa lớn gây sạt lở khu vực gần cầu Nước Na, thuộc thôn 2, xã Trà Linh

Trước diễn biến thời tiết phức tạp và mưa lớn kéo dài, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức họp khẩn, triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, Bộ CHQS thành phố kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10; bố trí 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 người đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó tại các địa bàn được phân công.

Đồng thời, Bộ CHQS thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 người, cùng phương tiện, trang bị bảo đảm; thành lập 2 tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm tổ trưởng. Xe thiết giáp lội nước cũng được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Lực lượng chức năng chốt chặn những tuyến đường bị ngập sâu

Hội nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động dự kiến các tình huống, bố trí lực lượng ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời phối hợp cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 3 giờ qua (từ 11h đến 13h ngày 8/10), trên địa bàn TP Đà Nẵng có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa tại một số nơi như Tam Trà 107mm, Xuân Bình 95mm, Tam Kỳ 92mm… Hiện mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ vẫn dưới báo động 1.