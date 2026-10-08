Mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nhiều khu vực phía nam Đà Nẵng ngập sâu

Ngày 8/10, mưa lớn liên tục trong nhiều giờ khiến nhiều khu vực phía nam TP Đà Nẵng bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Tại các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch và Hương Trà, nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Dư, Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương… bị ngập, có nơi nước sâu hơn 0,5m.

Phương tiện chật vật lưu thông trên các tuyến đường ngập nước. Ảnh: Hà Nam

Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, khu vực giao với đường Trần Dư, đoạn dài khoảng 200m bị ngập, nước dâng quá nửa bánh xe máy. Nhiều phương tiện, trong đó có học sinh trên đường đến trường, gặp khó khăn khi lưu thông.

Tương tự, nhiều đoạn trên đường Hùng Vương, kéo dài từ phường Tam Kỳ đến phường Bàn Thạch, cũng bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, đồng thời khơi thông cống rãnh để tăng khả năng thoát nước.

Lực lượng chức năng phải túc trực hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Ảnh: Hà Nam

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 11h đến 13h ngày 8/10, lượng mưa ghi nhận tại Tam Trà là 107mm, Xuân Bình 95mm và Tam Kỳ 92mm. Mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ thời điểm này vẫn dưới mức báo động 1.

Tại xã Núi Thành, mưa lớn khiến nhiều khu vực ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, một số tuyến đường bị chia cắt.

Trước tình hình nước dâng cao, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 70 hộ dân tại thôn Tịch Tây đến nơi an toàn. Tại thôn Khương Mỹ (xã Tam Xuân), khoảng 10 hộ dân cũng được di dời khỏi khu vực ngập.

Bộ đội hỗ trợ đưa đón học sinh vượt nước ngập về nhà.

Người dân được sơ tán ra khỏi khu vực bị ngập. Ảnh: Quang Cường

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân xã Núi Thành di chuyển đến nơi an toàn; giúp trạm y tế, trường học và các hộ gia đình di dời tài sản, trang thiết bị, vật dụng thiết yếu khỏi vùng ngập.

Lực lượng chức năng giúp người dân xã Núi Thành sơ tán khỏi khu vực ngập sâu cục bộ. Ảnh: Quang Cường

Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo tại những tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết. Chính quyền xã Núi Thành duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ để kịp thời ứng phó.

Lãnh đạo xã Núi Thành kiểm tra khu dân cư bị ngập sâu do mưa lớn.

Ông Nguyễn Như Công, Bí thư xã Núi Thành thăm hỏi hộ dân trong vùng bị ngập lụt. Ảnh: N.T

Trong khi đó, mưa lớn cũng gây ngập, sạt lở tại một số khu vực miền núi. Tại xã Sơn Cẩm Hà, nước dâng cao khiến cầu Tiên Châu bị ngập. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, không cho người dân và phương tiện qua cầu.

Tại xã Trà Linh, mưa lớn gây sạt lở taluy dương trên tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Ngọc Linh, đoạn cách trụ sở UBND xã khoảng 2km. Đất đá, cây cối từ trên đồi đổ xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Tại xã miền núi Trà Linh đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: T.L

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Trà Linh đã điều động lực lượng dân quân thường trực đến hiện trường, giăng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh khu vực nguy hiểm; đồng thời phối hợp với xe múc san gạt đất đá, dọn cây đổ, khơi thông dòng chảy.

Tuyến đường từng bước được thông xe, song khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn ở những tuyến đường bị ngập sâu để đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang Cường

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, ngày 8/10, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Ảnh: Quang Cường

Bộ CHQS thành phố kích hoạt phương án ứng phó, bố trí 5 tổ công tác với gần 130 cán bộ, chiến sĩ tại các địa bàn được phân công; đồng thời thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 người. Hai tổ chỉ huy cơ động do Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, lần lượt làm tổ trưởng.

Xe thiết giáp lội nước cũng được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi cần thiết. Các đơn vị được yêu cầu ứng trực tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời theo dõi tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa để chủ động ứng phó.