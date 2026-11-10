Mưa lớn kéo dài, Huế tăng điều tiết hai hồ thủy điện

Theo số liệu từ các trạm đo mưa Vrain, từ 19h ngày 8/11 đến 7h ngày 10/11, lượng mưa tại khu vực đồng bằng TP Huế phổ biến 70-150mm, vùng núi từ 300-500mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như đỉnh Bạch Mã 760mm, Khe Tre 608mm, A Lưới 597mm và Tà Lương 595mm.

Mưa lớn gây ngập đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2 đêm 9/11. (Ảnh: Thái Liêng)

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm.

Từ sáng đến hết ngày 12/11, mưa tiếp tục duy trì với lượng phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 13/11, mưa giảm nhanh. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực. Trong khoảng 17h-22h ngày 9/11, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2 bị ngập sâu 0,3-0,4m. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí người túc trực điều tiết giao thông, không cho phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Hiện nước đã rút.

Tại xã Khe Tre, trong khoảng 19h-20h ngày 9/11, mưa lớn cũng khiến một đoạn đường qua trung tâm xã ngập sâu 0,2-0,3m. Đến sáng 10/11, nước đã rút.

Trong khi đó, tại tổ dân phố Thai Dương Hạ, phường Thuận An, gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến các tuyến đường chính bị ngập từ 0,2-0,3m, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, sóng biển kết hợp triều cường còn gây sạt lở bờ biển tại khu vực tổ dân phố An Hải, phường Thuận An. Đoạn bờ biển bị sạt lở dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m.

Tăng điều tiết hai hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền. (Ảnh minh hoạ)

Tăng điều tiết hai hồ thủy điện, cảnh báo vùng hạ du

Trước diễn biến mưa lớn phức tạp, sáng sớm 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin.

Theo đó, lưu lượng điều tiết được tăng dần, tránh đột biến, trong khoảng 300-1.000m³/s, trong đó lưu lượng qua tuabin là 178m³/s. Thời điểm bắt đầu tăng lưu lượng từ 7h ngày 10/11. Việc vận hành sẽ được điều chỉnh tùy theo lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, phát cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh đến khu vực hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến hồ và mực nước sông Bồ tại Trạm Phú Ốc để chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt.

Đối với hồ thủy điện Bình Điền, thành phố cũng yêu cầu tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin, với mức từ 200-800m³/s, tránh thay đổi đột ngột. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng từ 10h ngày 10/11, việc vận hành căn cứ tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền có trách nhiệm thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du bằng còi hú và loa phát thanh; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến hồ và mực nước sông Hương tại Trạm Kim Long, thường xuyên cập nhật tình hình để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các xã, phường thuộc vùng hạ du hai hồ thủy điện nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá và các hoạt động khác trên sông, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Chính quyền địa phương phải thông báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh, không chủ quan trước nguy cơ nước sông dâng cao.

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban, vận hành hệ thống cửa đập, cống, bảo đảm khả năng thoát lũ cho khu vực hạ du hai hồ thủy điện.

Trước dự báo mưa lớn còn kéo dài, người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển cần theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo, chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế đi qua những khu vực ngập sâu, sạt lở và nước chảy xiết.