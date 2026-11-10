Mưa lớn kéo dài Huế đồng loạt tăng xả hai hồ thủy điện

Sáng 10-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết tại hai hồ chứa thủy điện Hương Điền và Bình Điền nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trước diễn biến mưa lớn kéo dài.

Cụ thể, đối với hồ thủy điện Hương Điền, lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin được yêu cầu tăng dần trong khoảng 300-1.000m³/s, bắt đầu từ 7h ngày 10-11. Việc điều chỉnh vận hành căn cứ vào tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Theo số liệu lúc 2h cùng ngày, mực nước hồ Hương Điền ở mức +56,41m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+58m). Lưu lượng nước đến hồ đạt 2.367m³/s, trong khi lưu lượng về hạ du là 178m³/s.

Đối với hồ thủy điện Bình Điền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin, tránh đột biến, với mức khoảng 200-800m³/s. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng từ 10h ngày 10-11, tùy theo tình hình nước thực tế đến hồ.

Lúc 5h ngày 10-11, mực nước hồ Bình Điền ở mức +79,21m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+85m). Lưu lượng nước đến hồ đạt 1.732m³/s, trong khi lưu lượng về hạ du là 62m³/s.

Trước việc hai hồ thủy điện tăng lưu lượng điều tiết, cơ quan chức năng yêu cầu các xã, phường thuộc vùng hạ du nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ các trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Chính quyền địa phương có trách nhiệm thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Theo tin nhanh lúc 6h15 ngày 10-11 của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, trong 3 giờ trước đó, địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to; riêng các xã khu vực vùng núi xuất hiện mưa rất to, một số nơi có cường suất 30-40mm/giờ.

Dự báo trong 3 giờ tiếp theo, từ 6h đến 9h ngày 10-11, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực các xã vùng núi có mưa rất to.

Đáng chú ý, mưa có cường suất trên 50mm/giờ hoặc trên 150mm trong 3 giờ có nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường trũng thấp và nơi có hệ thống thoát nước kém. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Trước đó, tối 9-11, ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, TP Huế cho biết, do mưa lớn, một số vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị ngập cục bộ.

Đường Hồ Chí Minh ở xã A Lưới 2, TP Huế ngập khoảng nửa mét sau mưa lớn.

Các điểm ngập đã được bố trí rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông. Mức ngập hiện chưa đến 0,5m.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nước đục ngầu tràn qua mặt đường, chảy xiết như dòng suối trong điều kiện trời tiếp tục mưa lớn. Dòng nước chảy mạnh khiến việc lưu thông qua khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn, cảnh báo nguy hiểm ở đoạn ngập sâu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và tuyệt đối không hoạt động trên sông, suối khi các hồ thủy điện tăng lưu lượng điều tiết.