Mưa lớn kéo dài, hàng loạt ngầm tràn ở Quảng Trị 'biến mất'

Sáng 10/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, đặc biệt tại khu vực phía nam tỉnh có mưa rất to, phổ biến từ 100-300mm.

Chốt chặn, đảm bảo an toàn tại các ngầm tràn bị chia cắt

Hiện nay, lũ thượng lưu trên các sông tại Quảng Trị đang xuống chậm và ở mức xấp xỉ báo động 2, riêng sông Gianh tại Đồng Tâm dưới báo động 1. Trên vùng biển Quảng Trị có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Cầu tràn xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị ngập sâu trong nước, giao thông chia cắt.

Tại xã Ba Lòng có khoảng 10 ngầm tràn qua sông, suối bị chia cắt do mưa lớn.

Do mưa lớn, một số tuyến đường tại tỉnh này bị sạt lở; nhiều ngầm tràn ở khu vực miền núi bị ngập sâu, chia cắt giao thông; các vùng trũng thấp, khu đô thị bị ngập cục bộ.

Cụ thể, tại xã Kim Ngân, do mưa lớn kéo dài tại km28 đường 9C bị sạt lở với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông; nhiều ngầm tràn tại địa phương này bị nước dâng cao, chảy xiết gây cô lập cục bộ. Tại xã ĐaKrông có 6 điểm ngầm tràn ngập từ 2-2,5m… Ghi nhận tại xã Ba Lòng, mưa lớn khiến hàng loạt ngầm tràn tại địa phương này bị nước dâng gây chia cắt, mức ngập dao động từ 0,5 - 3m. Hiện tại, trên địa bàn mưa vẫn to và nước trên các sông, suối đang tiếp tục dâng cao, chảy xiết.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phan Thanh Liệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng cho biết, để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã lắp biển cảnh báo, tổ chức túc trực tại các điểm ngầm tràn bị nước dâng chia cắt, không cho người và phương tiện đi qua. Địa phương cũng đã sẵn sàng các phương án di dời người dân ở khu vực thấp trũng để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tại các ngầm tràn bị chia cắt được lắp đặt barie, cảnh báo nguy hiểm.

Theo dự báo trong 6 giờ tới, vùng núi phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Lũ thượng lưu trên các sông tiếp tục xuống, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy và Sông Hiếu tại Đông Hà có khả năng đạt đỉnh ở mức trên báo động 2…

Dung tích các hồ chứa, công trình thủy lợi

Đến sáng 10/11, tổng dung tích trữ của 35 công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý đạt khoảng 359,92 triệu m3 (tương đương 90,74% dung tích thiết kế); tổng dung tích trữ của 17 công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý đạt khoảng 141,39 triệu m3 (tương đương 76,54% dung tích thiết kế). Dung tích của 220 công trình do địa phương quản lý đạt khoảng 69,19 triệu m3 (tương đương 86,02% dung tích thiết kế).

Mực nước trên sông Thạch Hãn đoạn qua phường Quảng Trị đang dâng cao.

Đến nay, các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng. Đồng thời xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Đảm bảo an toàn tàu hàng chở 60.680 tấn thanVào lúc 15 giờ ngày 9/11, tàu Seatrek (Singapore), do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, trên tàu gồm 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch; tàu nhập cảnh ngày 22/10, đến 19 giờ ngày 5/11 cập cầu cảng và bốc dỡ hàng hóa tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Quá trình neo đậu, do gió to, sóng lớn bị đứt hệ thống dây buộc tàu vào bờ (giữa thân tàu), chỉ còn dây néo ở mũi và lái. Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai lực lượng phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại Cảng than nhiệt điện tăng cường gia cố thêm dây neo để bảo đảm an toàn cho tàu. Hiện tại, các lực lượng đã khắc phục xong dây neo, tàu đang duy trì nổ máy.