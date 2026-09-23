Mưa lớn kéo dài, đừng đỗ xe ô tô theo 5 cách này nếu không muốn tốn tiền sửa xe

Tại nhiều tỉnh, thành, đặc biệt ở các đô thị lớn, không phải ai cũng có điều kiện đưa xe ô tô vào gara hoặc bãi đỗ có mái che. Khi phải để xe ngoài trời trong nhiều ngày mưa liên tục, việc lựa chọn vị trí đỗ và cách bảo quản xe trở nên rất quan trọng.

Dưới đây là 5 sai lầm chủ xe nên tránh trong mùa mưa.

Đỗ xe ô tô ở nơi thấp trũng, gần miệng cống

Đây là một trong những sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhất khi mưa lớn kéo dài. Những vị trí sát lề đường, bãi đất thấp hoặc gần miệng cống thường được lựa chọn vì thuận tiện, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nước dâng nhanh.

Đặc biệt, rác và bùn đất có thể làm tắc miệng cống, khiến khả năng thoát nước giảm đáng kể. Nếu nước dâng cao và tràn vào khu vực gầm hoặc cabin, nhiều bộ phận của xe như hệ thống điện, cảm biến, máy phát, máy đề, hệ thống phanh và các chi tiết dưới gầm đều có thể bị ảnh hưởng.

Khi dự báo có mưa lớn, chủ xe nên ưu tiên vị trí cao ráo, có khả năng thoát nước tốt. Nếu khu vực thường xuyên xảy ra ngập cục bộ, nên chủ động di chuyển xe từ sớm thay vì chờ đến khi nước bắt đầu dâng.

Đỗ ô tô ngay dưới tán cây lớn

Đỗ xe ô tô dưới tán cây có thể giúp hạn chế nắng và một phần nước mưa trực tiếp lên thân xe. Tuy nhiên, đây lại không phải lựa chọn an toàn khi mưa lớn đi kèm gió mạnh.

Cành cây khô, quả hoặc các vật thể khác có thể rơi xuống làm móp, trầy xước thân vỏ, thậm chí gây vỡ kính. Lá cây rơi nhiều cũng có thể mắc vào các khe thoát nước, hốc gió hoặc cửa thoát nước của xe, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.

Nếu buộc phải đỗ xe ngoài trời, chủ xe nên tránh những cây lớn, có cành khô hoặc có dấu hiệu không an toàn. Đồng thời, cần hạn chế đỗ xe gần công trình, biển quảng cáo hay mái tôn có thể bị gió cuốn.

Bạn cần lưu ý tránh một vài lỗi khi đỗ xe ngoài trời mưa

Phủ bạt khi thân xe vẫn còn ướt

Phủ bạt là giải pháp phổ biến với những người không có chỗ đỗ có mái che. Tuy nhiên, việc phủ bạt ngay sau khi xe vừa dính mưa có thể tạo ra môi trường ẩm kín giữa lớp bạt và thân xe.

Nước mưa, hơi ẩm cùng bụi bẩn bị giữ lại trong thời gian dài khiến bề mặt xe khó khô hoàn toàn. Nếu thân xe đã bám bụi, cát hoặc các chất bẩn khác, việc phủ và tháo bạt nhiều lần còn có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện vết ố hoặc xước sơn.

Vì vậy, nếu sử dụng bạt che xe, chủ xe nên ưu tiên loại có khả năng thoát hơi ẩm tốt và chỉ phủ khi bề mặt xe đã được làm sạch, khô ráo.

Để xe ngoài trời nhiều ngày mà không kiểm tra

Khi phải đỗ xe ô tô dưới mưa dài ngày, việc để xe nguyên trạng và không kiểm tra thường xuyên cũng là thói quen nên tránh. Nước, lá cây và bụi bẩn có thể tích tụ ở nhiều vị trí mà người dùng khó nhận biết ngay.

Chủ xe nên tranh thủ kiểm tra tình trạng thân vỏ, kính, khu vực thoát nước và những vị trí dễ đọng lá, bùn đất. Việc phát hiện sớm các điểm bất thường sẽ giúp hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng lớn hơn.

Chủ quan với nguy cơ ngập nước

Một sai lầm khác là đánh giá thấp khả năng ngập tại nơi đỗ xe. Khu vực trước đây ít ngập không có nghĩa sẽ luôn an toàn trong những trận mưa lớn kéo dài, bởi hệ thống thoát nước có thể quá tải và khiến mực nước tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Vì vậy, khi có cảnh báo mưa lớn, chủ xe nên theo dõi tình hình thời tiết và khu vực đỗ xe, đồng thời chuẩn bị phương án di chuyển xe đến nơi cao ráo nếu cần thiết.

Trong mùa mưa, bảo vệ ô tô không chỉ nằm ở việc che chắn thân xe mà trước hết là chọn đúng vị trí đỗ và chủ động phòng tránh ngập nước. Những thao tác đơn giản như kiểm tra khu vực xung quanh, tránh cây lớn, không phủ bạt khi xe còn ướt và thường xuyên kiểm tra xe có thể giúp hạn chế đáng kể nguy cơ hư hại trong thời gian mưa kéo dài.