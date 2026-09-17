Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ trên các tuyến sông

Nước sông Bưởi (Thanh Hóa) lên cao, kết hợp mưa lớn, khiến nhiều vùng trũng thấp ven sông, các điểm tràn và khu dân cư bị ngập. Ảnh: Hoàng Đông

Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã khiến mực nước trên nhiều tuyến sông dâng cao, một số nơi vượt mức báo động 3. Trước diễn biến phức tạp này, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình trên các tuyến sông.

Lũ trên nhiều sông vượt báo động 3, diễn biến phức tạp

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) tại trạm Hưng Thi đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 7h ngày 16/9/2026 đạt 13,83m, cao hơn mức báo động 3 tới 0,83m. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng dự báo lũ trên sông Bôi sẽ tiếp tục lên, có thể vượt báo động 3 tới khoảng 3m — mức vượt được đánh giá là rất lớn so với ngưỡng cảnh báo cao nhất trong thang báo động lũ hiện hành.

Không chỉ riêng sông Bôi, tình trạng lũ dâng cao còn diễn ra tại nhiều sông khác thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hiện lũ trên các sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa), sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình) và các sông Bùi, Tích (Hà Nội) đều đang lên nhanh và đã vượt mức báo động 3. Bên cạnh đó, một số sông khác ở Thanh Hóa và Ninh Bình cũng đang ở mức báo động 2, có nơi đã vượt báo động 3. Trước tình hình này, cơ quan khí tượng thủy văn đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ 2-3 tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng lũ lên nhanh trên diện rộng là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Theo Cục Khí tượng thủy văn, trong đêm 16/9, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt mốc 100mm.

Tại Hà Nội và Ninh Bình, một số điểm cũng ghi nhận mưa lớn cục bộ với lượng mưa trên 100mm. Đáng lo ngại, dự báo trong ngày 17/9, các khu vực này được nhận định sẽ tiếp tục có mưa to, làm gia tăng nguy cơ nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao trong những giờ và ngày tới.

Diễn biến lũ lần này được đặt trong bối cảnh mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày liên tiếp tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân cũng như hoạt động giao thông, vận tải tại nhiều địa phương. Mực nước dâng cao trên diện rộng, cùng với dự báo còn tiếp tục tăng thêm ở một số điểm, cho thấy tình hình lũ trên các tuyến sông hiện đang ở mức cần được theo dõi sát và ứng phó khẩn trương.

Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục diện tích lúa mùa bị thiệt hại do mưa lũ tại Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hợi

Ngành xây dựng, giao thông khẩn trương triển khai ứng phó

Trước diễn biến lũ phức tạp, thực hiện Công điện số 53/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 16/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với lũ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các Cục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình. Các đơn vị cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt tại các ngầm, tràn và khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Một yêu cầu được nhấn mạnh là kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại tại những khu vực không bảo đảm an toàn, nhằm tránh xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.

Bên cạnh việc kiểm soát giao thông, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính trong trường hợp xảy ra mưa lớn, ngập lụt kéo dài. Đây được xem là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tình trạng ách tắc, chia cắt giao thông tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng của lũ.

Đối với lĩnh vực vận tải thủy, Bộ Xây dựng yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành chỉ đạo Cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện vận tải thủy đang neo đậu tại các khu neo đậu, cửa sông, cửa biển và luồng lạch trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ.

Các đơn vị liên quan cũng phải rà soát, kiểm tra và yêu cầu các phương tiện không neo đậu gần các công trình vượt sông, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thực tế. Trong trường hợp phát hiện phương tiện bị trôi dạt do nước lũ, các đơn vị phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có phương án xử lý phù hợp, tránh gây nguy hiểm cho các công trình hạ tầng và phương tiện khác trên sông.

Cùng với các biện pháp cụ thể nêu trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h và thực hiện báo cáo theo quy định về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng. Việc duy trì trực ban liên tục nhằm bảo đảm các đơn vị có thể nắm bắt kịp thời mọi diễn biến của tình hình mưa lũ, từ đó triển khai ngay các biện pháp ứng phó cần thiết mà không để chậm trễ, hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra đối với người dân cũng như hệ thống hạ tầng giao thông, công trình xây dựng tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, tình hình lũ tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An cũng đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo ở mức trên báo động 3, trong khi mực nước sông Bôi dâng cao đã buộc cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp cấm tất cả tàu thuyền qua khu vực cầu Đế để bảo đảm an toàn. Những diễn biến này cho thấy tình hình mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn đang tiếp diễn phức tạp, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt hơn nữa từ các cấp, ngành và địa phương trong công tác theo dõi, cảnh báo và triển khai các phương án ứng phó kịp thời trong những ngày tới.