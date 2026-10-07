Ngày 7/10, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế thông tin, mưa lớn trên diện rộng, dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ cao về sạt lở đất, ngập lụt đô thị và ở hạ du các sông.

Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt ở Huế.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ sáng 7-9/10, ở Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 24-48 giờ tới phổ biến 200-400mm, có nơi vượt 500mm. Trong giai đoạn 9-10/10, mưa lớn vẫn kéo dài với lượng phổ biến 50-80mm, có nơi vượt 120mm.

Thống kê từ hệ thống trạm đo Vrain cho thấy, lượng mưa từ ngày 5-7/10 phổ biến trong khoảng 150-250mm, một số điểm ghi nhận lượng mưa rất cao như đỉnh Bạch Mã: 501mm, Giang Hải 455mm, Cảng Chân Mây 381mm, Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây 365mm…

Tính đến 7h ngày 7/10, mực nước trên sông Hương và sông Bồ vẫn ở mức dưới báo động I. Mực nước tại các hồ chứa lớn hiện được duy trì ở mức an toàn.

Nhằm chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo các hồ thủy lợi, thủy điện xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết hạ dung tích đón lũ.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, mưa lớn kéo dài, cộng với nền đất đã no nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ.

Cơ quan chức năng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, ven sông suối ở các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Nam Đông, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô... Đồng thời, đề phòng ngập úng đô thị ở trung tâm thành phố và ngập lụt ở hạ du các sông…

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở cũng được cảnh báo tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm và khu vực ven sông như cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, quốc lộ 49A, tỉnh lộ 16, đường Hồ Chí Minh, tuyến vào Rào Trăng, cùng các khu vực ven sông Bồ, Ô Lâu, Hữu Trạch, Hương và Bạch Yến…

Mưa lớn còn có thể gây ngập tại vùng thấp trũng hạ du các sông và ngập úng đô thị ở những nơi thoát nước kém; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, khu vực đường ngập sâu hoặc có độ dốc lớn; không chủ quan khi mưa lớn kéo dài.