Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở tại miền Trung

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, chiều 5/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, từ ngày 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 160mm. Dự báo, trong ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Sang ngày và đêm 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Công an tỉnh Quảng Trị chốt chặn, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm do nước lũ ở xã Trường Sơn trong đợt mưa lớn giữa tháng 9 vừa qua.

Trước diễn biến của đợt mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Cùng với đó, các địa phương chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.