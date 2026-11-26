Mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến 26/11 khiến nhiều khu vực trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập úng. Nhiều tuyến đường giao thông, vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân trên đảo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, trạm Lý Sơn ghi nhận lượng mưa lên tới 522,6 mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa phổ biến tại khu vực phía đông tỉnh.

Nhiều nhà dân ở Lý Sơn bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Tại các vùng sản xuất trũng thấp như đồng Ruộng, đồng Sũng, tình trạng ngập úng đang đe dọa diện tích hoa màu của người dân.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, hơn 100 ha đất nông nghiệp, chủ yếu là diện tích trồng tỏi, bị ngập úng, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Nhiều diện tích tỏi của người dân bị ngập.

Không chỉ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, mưa lớn còn khiến khoảng 3.000m kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp đất đá; khoảng 1.000m đường giao thông bị đất đá bồi lấp. Hồ chứa nước Thới Lới đã đầy và tràn nước.

Theo người dân địa phương, đã nhiều năm họ mới chứng kiến cảnh ngập lụt như lần này. Tại những khu dân cư thấp quanh núi Thới Lới, nước ngập đến đầu gối, tràn vào một số nhà dân.

Nước ngập khắp cánh đồng tỏi cùa người dân Lý Sơn.

Trước tình trạng ngập úng, chính quyền đặc khu Lý Sơn chỉ đạo tập trung khai thông dòng chảy tại các hệ thống kênh mương, vận động người dân bảo vệ tài sản, hoa màu, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Lý Sơn, đến thời điểm báo cáo, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người và nhà ở. Toàn bộ 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đã được neo đậu tránh trú an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo từ chiều tối 27/11 đến hết sáng 30/11, khu vực phía đông và vùng núi cao tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa lớn, tổng lượng mưa cả đợt từ 250-400 mm, có nơi trên 500 mm.