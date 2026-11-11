Mưa lớn, hàng nghìn học sinh ở Gia Lai nghỉ học

Một số tuyến đường ở xã Canh Vinh bị ngập sâu, học sinh toàn xã nghỉ học từ chiều 11/11.

Chiều 11/11, trước tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều trường học tại Gia Lai chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Theo ông Vũ Trọng Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều 11/11 do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực có nguy cơ mất an toàn khi đi lại.

Toàn xã có 2.630 học sinh, gồm 501 trẻ mầm non, 1.278 học sinh tiểu học và 851 học sinh THCS. Tùy tình hình mưa lũ, các trường tiếp tục theo dõi, điều chỉnh việc dạy học và tổ chức dạy bù sau mưa lũ để đảm bảo chương trình.

Tại xã Tuy Phước, mưa lớn những ngày qua khiến nước dâng cao, chảy xiết tại một số khu vực. Trước tình hình này, nhiều trường cho học sinh nghỉ toàn trường hoặc một phần.

Cụ thể, Trường Mầm non số 2 Tuy Phước cho 206/529 trẻ nghỉ; Trường THCS Trần Bá 449/1.991 học sinh nghỉ; Trường THCS Nguyễn Đình Thụ 1.343/2.696 học sinh nghỉ. Một số trường khác cũng cho học sinh ở các khu vực có nguy cơ mất an toàn tạm nghỉ.

Bà Đặng Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Thụ, cho biết, buổi sáng học sinh vẫn học bình thường. Tuy nhiên, đến buổi chiều, nước tại nhiều khu vực dâng cao, chảy xiết, việc đi lại khó khăn nên trường cho toàn bộ 1.343 học sinh nghỉ học.

Theo UBND xã Tuy Phước, nước chưa tràn vào các trường học, nhưng tuyến đê sông Hà Thanh có mực nước lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng việc đi lại. Các trường căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh việc dạy học và sẽ tổ chức dạy bù, bảo đảm chương trình.

Sáng cùng ngày, học sinh tại Gia Lai vẫn đi học bình thường, tuy nhiên đến chiều 11/11 nhiều trường cho học sinh nghỉ do nước dâng cao.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, 1.874 học sinh thuộc 52 lớp của Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc cũng được nghỉ học.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị phải rà soát học sinh đi học qua ngầm, tràn, cầu yếu, sông, suối, đường ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để học sinh đến trường hoặc trở về nhà qua những khu vực không bảo đảm an toàn.

Căn cứ cảnh báo thời tiết và tình hình thực tế, thủ trưởng các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.