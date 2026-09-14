Mưa lớn giờ tan tầm, đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài

Khoảng cuối giờ chiều, khi người dân bắt đầu rời công sở, nhiều tuyến đường Hà Nội cùng lúc xuất hiện lượng phương tiện lớn. Thời điểm này, mưa lớn cũng trút xuống khiến việc đi lại càng trở nên khó khăn.

Trên đường, những chiếc áo mưa nhanh chóng được khoác lên. Người đi xe máy vừa phải giữ tay lái, vừa tìm cách che chắn trước màn mưa mỗi lúc một dày. Tốc độ di chuyển vì thế chậm hơn, đặc biệt tại những đoạn đường có mật độ phương tiện cao.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến phố như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng... xảy ra ùn tắc. Từ cuối giờ chiều nay (14/9), dòng phương tiện nối hàng dài, đặc kín đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thủy.

Xe máy chật vật lách qua dòng phương tiện ùn ứ.

Tại các nút giao, xe máy và ô tô cùng di chuyển chậm dưới trời mưa. Mỗi khi dòng phương tiện dừng lại, những người phía sau phải kiên nhẫn chờ trước khi có thể tiếp tục nhích lên.

Trên đường Nguyễn Hoàng, dòng người và phương tiện cũng phải di chuyển từng chút một. Lượng phương tiện đông vào cuối ngày cộng với mưa lớn khiến giao thông trở nên nặng nề.

Đường Khuất Duy Tiến dòng phương tiện nối dài.

Trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn khiến người điều khiển phương tiện phải thận trọng hơn. Cơn mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, các phương tiện chỉ có thể nhích từng mét để về nhà.

Do ùn tắc kéo dài, một số phương tiện đi lên vỉa hè để tìm đường thoát.

Lực lượng chức năng căng mình phân luồng giao thông dưới cơn mưa lớn.

Tại hầm chui Trung Hòa, hướng từ Đại lộ Thăng Long đi Trần Duy Hưng, dòng xe xếp hàng dài nối đuôi nhau.

Trên trục đường Trần Duy Hưng, dòng người và phương tiện di chuyển khó khăn do ùn tắc kéo dài.