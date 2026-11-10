Mưa lớn, gió giật làm đổ nhiều cây xanh trên đường phố Đà Nẵng

Ngay trong đêm 9/11 và sáng 10/11, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã huy động nhân lực, phương tiện ứng trực, khẩn trương cắt dọn cây xanh ngã đổ và xử lý các sự cố do mưa gió gây ra, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ, từ 1h đến 7h ngày 10/11, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cây xanh ngã đổ sau cơn mưa lớn tối ngày 9/11 được lực lượng chức năng cắt dọn. Ảnh XM.

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở mức cao, như Trà Leng 176,4mm; Phước Chánh 169,4mm; Khu tái định cư TAK Pat 147mm; Bà Nà 136mm; Khâm Đức 118,6mm; Phước Công 106,8mm; Phước Thành và Trà My cùng 105mm.

Đáng chú ý, kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn thành phố có độ ẩm đất vượt 90%, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai do mưa lớn.

Một mảng rào chắn công trình bị gió giật đổ. Ảnh XM.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi có thể vượt 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở khu vực miền núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ được xác định ở cấp 1.

Các hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, cản trở việc đi lại của phương tiện; đồng thời làm hư hại công trình dân sinh, kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

Các chậu cây cảnh trên đường Bạch Đẳng bị gió quật ngã rạp. Ảnh XM.

Trước diễn biến thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo; hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sông suối khi mưa lớn và tránh những nơi có nguy cơ sạt lở đất.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công điện, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ phương án ứng phó, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai.