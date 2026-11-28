Ngày 28-11, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tây Ninh Hòa và các lực lượng liên quan đã đi kiểm tra các khu vực xung yếu, công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, gồm: Khu vực cống thoát nước trên tuyến đường vận hành qua thôn Ninh Sim; bờ kè cầu Đống Đa; cầu cao tốc thôn Sông Búng; tràn suối Chình và một số vị trí có nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến dòng chảy khi mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn gây sụp tuyến đường qua thôn Ninh Sim.

Tại khu vực cống thoát nước trên tuyến đường qua thôn Ninh Sim, dòng nước chảy xiết gây xói lở nghiêm trọng, làm sụp hoàn toàn tuyến đường đi tạm, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Xã đã triển khai các biện pháp cảnh báo, rào chắn, kiểm soát, tuyệt đối không để người dân lưu thông qua khu vực nguy hiểm; đồng thời yêu cầu các lực lượng theo dõi sát diễn biến dòng chảy, khẩn trương có phương án xử lý, khắc phục khi điều kiện cho phép. Đối với khu vực tràn suối Chình, nước lũ đang dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ chia cắt giao thông, cô lập khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và an toàn của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình kiểm tra nắm tình hình tại công trình đoạn đường vận hành qua thôn Suối Sim

Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan bố trí lực lượng theo dõi, thường xuyên cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, kiên quyết không cho qua tràn khi chưa bảo đảm an toàn; chủ động xây dựng phương án ứng phó, sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ; rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, nước chảy xiết; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai.

Xã Tây Ninh Hòa đã cắm biển cảnh báo và giăng dây cấm người và các phương tiện qua lại tại tràn Đống Đa.

Tràn suối Chình đã bị ngập nước chia cắt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tây Ninh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, nghiêm túc chấp hành các cảnh báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương, tuyệt đối không chủ quan với diễn biến mưa lũ.