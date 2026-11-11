Mưa lớn gây trượt lở, nước cuốn đất đá tràn xuống quốc lộ 1D

Từ đêm 10 đến sáng 11-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tại đô thị Quy Nhơn ghi nhận nhiều trận mưa lớn, các nhánh sông ở hạ lưu sông Hà Thanh, sông Kôn bắt đầu xuất hiện lũ.

Video đất đá trượt lở, nước đổ xuống quốc lộ 1D như thác

Nước mưa cuốn theo đất đá từ sườn núi tràn xuống quốc lộ 1D như thác đổ

Trong sáng 11-11, mưa lớn cuốn theo đất đá từ sườn đèo núi Quy Hòa (thuộc dãy núi Vũng Chua) trượt xuống như thác, vùi lấp mặt đường quốc lộ 1D, người tham gia giao thông cùng phương tiện bị nước xô ngã, suýt cuốn trôi, một số xe tải bị mắc kẹt bởi đất đá…

Theo một số tài xế lưu thông qua tuyến, hiện quốc lộ 1D chỉ còn một làn đường có thể lưu thông, làn còn lại bị đất đá sạt lở vùi lấp. Một số phương tiện đi sâu vào đoạn đèo núi Quy Hòa bị mắc kẹt, không thể tiếp tục di chuyển.

Các phương tiện lưu thông mắc kẹt tại điểm sạt lở

Mặt đường quốc lộ 1D bị đất đá trượt lở vùi lấp vào trưa 11-11

Ngay sau vụ trượt lở, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp chính quyền phường Quy Nhơn Nam huy động lực lượng đến hiện trường phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, đồng thời triển khai khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, thu dọn đất đá để giải phóng các phương tiện mắc kẹt trên tuyến.

Nước từ sườn núi đổ xuống quốc lộ 1D vào sáng 11-11 (Ảnh cắt từ clip do tài xế ghi lại)

Nhiều phương tiện mắc kẹt tại khu vực sạt lở trên quốc lộ 1D

“Do mưa lớn cuốn theo đất, đá tràn xuống mặt đường, hiện chúng tôi đang huy động thêm phương tiện, thiết bị để thu dọn, khắc phục các điểm sạt lở, tiếp tục tổ chức cho phương tiện lưu thông một chiều vì mặt đường cơ bản không bị hư hỏng”, ông Lê Anh Tuấn thông tin.

Lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ giải cứu các phương tiện mắc kẹt ở hiện trường

Xe bán tải bị mắc kẹt do đất đá trượt lở trên quốc lộ 1D

Quốc lộ 1D là tuyến đường kết nối cửa ngõ đô thị Quy Nhơn với tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh phía Nam. Tuyến đường này thu hút lượng lớn phương tiện lưu thông Bắc - Nam, vận chuyển hàng hóa và hành khách, đặc biệt là các phương tiện lựa chọn lộ trình này để tránh khu vực đèo Cù Mông.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu xe tải mắc kẹt giữa đống đất đá

Huy động các lực lượng sửa chữa nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy Theo thống kê, sau trận lốc xoáy kèm gió mạnh xảy ra tối 10-11 đã làm 22 nhà dân ở thôn Đức Lợi, xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) bị ảnh hưởng, trong đó 4 nhà bị tốc mái, mức độ thiệt hại dưới 20%; 18 nhà còn lại bị hư hỏng nhẹ. Ước tổng thiệt hại khoảng 150 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Sáng 11-11, chính quyền xã Long Phụng đã huy động lực lượng bộ đội Biên phòng, Công an và Dân quân tự vệ hỗ trợ sửa chữa các căn nhà bị tốc mái cho người dân.

Lực lượng chức năng sửa chữa căn nhà bị tốc mái trong ngày 11-11. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Hiện nay, mưa lớn tiếp diễn, mực nước sông trên địa bàn dâng cao vượt báo động 3, một số khu vực trũng thấp đã xảy ra ngập úng. Chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, cảnh báo nguy cơ sạt lở, đồng thời vận động người dân ở vùng trũng thấp di dời đến nơi an toàn.