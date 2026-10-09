Mưa lớn gây thiệt hại sản xuất, sạt lở nhiều công trình tại Gia Lai

Nhiều diện tích hồ tiêu của người dân cũng bị thiệt hại nặng do mưa lớn.

Chính quyền các địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, cảnh báo người dân và đề xuất kinh phí khắc phục.

Tại xã Ia Krái, chiều 6/10, mưa lớn kèm gió mạnh xảy ra tại thôn Ia Blan làm 32 hộ dân bị ảnh hưởng, khoảng 900 cây điều, cà phê, hồ tiêu bị thiệt hại. Nhiều cây điều hàng chục năm tuổi bị bật gốc, gãy thân, kéo theo cây hồ tiêu đang cho quả và làm gãy cành, thân cà phê.

Gia đình chị Hà Thị Thủy có khoảng 50 cây điều, nhiều cây khoảng 30 năm tuổi, bị thiệt hại hoàn toàn; khoảng 200 cây tiêu, cà phê bị ảnh hưởng do cây điều ngã đổ. Gia đình ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Người dân đang khẩn trương cưa cắt, thu gom cây ngã đổ để giải phóng diện tích sản xuất.

Theo ông Đặng Tiến Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krái, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, thống kê cụ thể thiệt hại, làm cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ người dân. Riêng tại thôn Ia Blan, mưa lớn còn làm hư hỏng 2 mái nhà bếp của 2 hộ dân; các hộ đã khắc phục. Trong khi đó, tại xã Ia Krêl, trong 9 tháng đầu năm 2026, mưa lớn gây xói lở, sạt trượt đất, hư hỏng nhiều công trình thoát nước và ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp. Một số điểm sạt lở có quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mở rộng khi mưa lớn.

Trận mưa lớn tại địa bàn xã Ia Krái (Gia Lai) đã gây thiệt hại cây trồng của người dân.

Đáng chú ý, tại khu vực cống và mương dẫn nước ở thôn Đồng Tâm, đoạn mương kiên cố bị hư hỏng hoàn toàn, phạm vi sạt lở rộng khoảng 6 m, dài 90 m, sâu trung bình 5 m, tiệm cận phía sau nhà dân. Kinh phí khắc phục dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại thôn Thanh Giáo, cống và mương dẫn nước bị hư hỏng hoàn toàn, khu vực sạt lở rộng khoảng 5 m, dài 100 m, sâu trung bình 5 m, kinh phí khắc phục dự kiến 1,6 tỷ đồng.

Tại làng Ngo Rông, khu vực mương và cửa xả bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng trên phạm vi khoảng 30 m rộng, 200 m dài và sâu khoảng 15 m. Riêng trong tháng 9/2026, điểm sạt lở tiếp tục mở rộng, có nguy cơ ảnh hưởng Quốc lộ 19B, đất sản xuất và đời sống người dân. Chính quyền đã đặt biển cảnh báo, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn trong mùa mưa, bão.

Sạt lở tại thôn Quyết Thắng cũng ảnh hưởng khoảng 1 ha đất sản xuất của 4 hộ dân, làm đổ gãy khoảng 150 trụ hồ tiêu và 18 cây sầu riêng năm thứ ba. Ngoài ra, nhiều tuyến mương tại thôn Ia Lâm bị sạt lở; hai đập tràn tại làng Phang và làng Ngo Le có nguy cơ gây ngập, tràn nước qua đường khi mưa lớn kéo dài.

Theo UBND xã Ia Krêl, tổng nhu cầu kinh phí sơ bộ để khắc phục một số công trình, điểm sạt lở khoảng 11,1 tỷ đồng. Địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, dự toán, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ nguồn lực; đồng thời tiếp tục kiểm tra, khoanh vùng các vị trí nguy hiểm, đặt biển cảnh báo và tuyên truyền người dân không tiếp cận khu vực sạt lở khi mưa lớn.

Hàng loạt cây cà phê đang kỳ thu hoạch bị mưa lớn kèm gió mạnh quật ngã.

Chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời khẩn trương đánh giá các điểm sạt lở nghiêm trọng để có phương án xử lý, khôi phục sản xuất và các công trình thiết yếu.