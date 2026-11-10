Mưa lớn, gây thiệt hại ở một số địa phương
Trưa 10/11, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, hiện lũ trên các sông đang xuống chậm. Lũ hạ lưu sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đang lên ở mức báo động II. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ thượng lưu trên các sông tiếp tục xuống; lũ hạ lưu sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn tiếp tục lên và đạt đỉnh trên mức báo động II. Do mưa lớn, mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông tại các ngầm tràn ở khu vực miền núi; ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị…
Theo đó, cầu tràn Đakrông tại Km0+307 (Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay) ngập khoảng 1,0m; các ngầm tại Km25, Km23, Km14 (Quốc lộ 9B) ngập khoảng 30-50cm; cầu tràn Ba Lòng tại Km11+240 (đường ĐT.588a) ngập khoảng 4,0m.
Tại xã Đakrông có 6 điểm ngầm tràn ngập từ 2-2,5m; một số vị trí ngầm tràn ở các thôn: Ván Ri, Cu Dong, Ruộng (xã Khe Sanh), ngập từ 0,5-0,8m tại. Hiện tại nước đã rút, giao thông trở lại bình thường; tuyến đường vào thôn Thượng Phước (xã Triệu Phong), ngập khoảng 0,5m, gây chia cắt giao thông với 2 khu vực dân cư (khoảng 250 hộ). Tại xã Ba Lòng có 6 điểm ngập.
Tại xã Lệ Thủy, khu vực đường Hùng Vương ngập khoảng 30-50cm; khu vực tái định cư khu vực 3 Thượng Giang ngập khoảng 20-30 cm. Xã Kim Ngân, ngầm Cụm Còi, bản Cồn Cùng, bản Còi Đá ngập khoảng ngập khoảng 30-50cm. Xã Lìa có 1 điểm ngập tại cầu tràn Thanh Ô, mực nước khoảng 40cm, người và phương tiện không qua lại được. Xã Tà Rụt có 2 điểm ngập (cầu tràn từ A Vao đi vào thôn Tân Đi 2; cầu Húc Nghì); mực nước khoảng 30-50cm, người và phương tiện không qua lại được.
Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến 1 căn nhà tại xã Bến Hải bị tốc mái; diện tích nuôi tôm của 6 hộ dân cũng đã bị ngập. Tại Km30+900 (Quốc lộ 9C đoạn qua xã Kim Ngân) bị sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 6.000-7.000m3 gây ách tắc giao thông.
Một tràn qua đường và 1 cống qua đường (xã Cồn Tiên) bị xói lở, hư hỏng. Tuyến đê biển Vĩnh Thái (đoạn giữa 2 thôn Vĩnh Thái và Tân Mỹ) tiếp tục bị xói lở. 4 nhà để xe các điểm trường tại xã Cửa Việt, Kim Ngân bị tốc mái, hư hỏng…
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202611/mua-lon-gay-thiet-hai-o-mot-so-dia-phuong-1a90d92/