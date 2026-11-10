Mưa lớn, gây thiệt hại ở một số địa phương

Nhiều ngầm tràn ngập sâu được lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo - Ảnh: Đ.C.L

Theo đó, cầu tràn Đakrông tại Km0+307 (Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay) ngập khoảng 1,0m; các ngầm tại Km25, Km23, Km14 (Quốc lộ 9B) ngập khoảng 30-50cm; cầu tràn Ba Lòng tại Km11+240 (đường ĐT.588a) ngập khoảng 4,0m.

Tại xã Đakrông có 6 điểm ngầm tràn ngập từ 2-2,5m; một số vị trí ngầm tràn ở các thôn: Ván Ri, Cu Dong, Ruộng (xã Khe Sanh), ngập từ 0,5-0,8m tại. Hiện tại nước đã rút, giao thông trở lại bình thường; tuyến đường vào thôn Thượng Phước (xã Triệu Phong), ngập khoảng 0,5m, gây chia cắt giao thông với 2 khu vực dân cư (khoảng 250 hộ). Tại xã Ba Lòng có 6 điểm ngập.

Tại xã Lệ Thủy, khu vực đường Hùng Vương ngập khoảng 30-50cm; khu vực tái định cư khu vực 3 Thượng Giang ngập khoảng 20-30 cm. Xã Kim Ngân, ngầm Cụm Còi, bản Cồn Cùng, bản Còi Đá ngập khoảng ngập khoảng 30-50cm. Xã Lìa có 1 điểm ngập tại cầu tràn Thanh Ô, mực nước khoảng 40cm, người và phương tiện không qua lại được. Xã Tà Rụt có 2 điểm ngập (cầu tràn từ A Vao đi vào thôn Tân Đi 2; cầu Húc Nghì); mực nước khoảng 30-50cm, người và phương tiện không qua lại được.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến 1 căn nhà tại xã Bến Hải bị tốc mái; diện tích nuôi tôm của 6 hộ dân cũng đã bị ngập. Tại Km30+900 (Quốc lộ 9C đoạn qua xã Kim Ngân) bị sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 6.000-7.000m3 gây ách tắc giao thông.

Một tràn qua đường và 1 cống qua đường (xã Cồn Tiên) bị xói lở, hư hỏng. Tuyến đê biển Vĩnh Thái (đoạn giữa 2 thôn Vĩnh Thái và Tân Mỹ) tiếp tục bị xói lở. 4 nhà để xe các điểm trường tại xã Cửa Việt, Kim Ngân bị tốc mái, hư hỏng…