Mưa lớn gây thiệt hại diện tích hành sắp thu hoạch ở Lý Sơn

Mưa lớn gây ngập úng diện tích lớn hành tím sắp đến kỳ thu hoạch. Ảnh: TTXVN phát

Tại khu vực đồng ruộng thôn Đông An Vĩnh, gia đình ông Lê Văn Châu trồng 6 sào hành; trong đó, có 2 sào bị nước “bao phủ”. Ông Châu bộc bạch, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến ngày thu hoạch, thế nhưng tình trạng nước mưa ứ đọng, dâng cao khiến vụ mùa có nguy cơ mất trắng. Số hành bị ngập phải tranh thủ nhổ được chừng nào hay chừng đó chứ nếu để lâu sẽ bị úng, hư hại nặng. Không chỉ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, người trồng hành Lý Sơn còn gặp bất lợi do giá hành giảm đáng kể.

Theo ông Châu, trong điều kiện thuận lợi, giá hành giữ mức ổn định từ 40.000 - 55.000 đồng/kg, mỗi sào có thể cho thu nhập 25 triệu đồng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại chỉ bán với giá 20.000 đồng/kg, giảm từ 36% - 50%. Với mức giá này, nguồn thu sẽ không đảm bảo do chi phí đầu tư ban đầu lớn. Chưa kể, lượng tiêu thụ không mạnh khiến bà con càng thêm lo lắng.

Người dân tranh thủ thu hoạch hành bị ngập úng. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Trí Thời, Phó Trưởng phòng Kinh tế Đặc khu Lý Sơn thông tin, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực dân cư và các vùng ruộng trũng thấp. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 2 ha hành bị ngập úng. Ngoài ra, dòng nước chảy xiết đã gây xói lở tại một số đám ruộng.

“Ngành chức năng đã phối hợp, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tận thu những diện tích hành bị ảnh hưởng. Việc thu hoạch sớm được xem là giải pháp khả thi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là trong bối cảnh giá hành đang ở mức thấp và thời tiết còn diễn biến phức tạp", ông Thời cho biết.