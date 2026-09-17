Mưa lớn gây thiệt hại cho các tỉnh phía Bắc

Chiều tối 17/9, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ sáng đến chiều nay, ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hoá và khu vực Trung Bộ có mưa phổ biến 40-80mm, riêng Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa có mưa phổ biến 80-120mm; một số trạm mưa lớn như: An Bình (Phú Thọ) 150mm; Hưng Thi (Phú Thọ) 92mm; Nho Quan (Ninh Bình) 176mm; Cúc Phương (Ninh Bình) 114mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 157mm; Kim Tân (Thanh Hóa) 118mm. Đến chiều ngày 17/9, mưa đã giảm.

Dự báo, từ chiều tối 17/9 đến ngày 18/9/2026, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa từ 50-100mm, cục bộ trên 180mm; phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; các tỉnh, TP Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 70mm.

Hiện nay, lũ các sông Tích, Bùi (Hà Nội), sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình) đang lên và ở trên mức báo động 3; các sông ở Thanh Hóa: sông Bưởi, Lèn, sông Cầu Chày đang lên và ở mức trên báo động 3; sông Yên đang dao động ở mức đỉnh trên báo động 3; sông Mã đang lên ở mức báo động 2.

Công an tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ người dân trong mưa lũ.

Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, tính đến 17h ngày 17/9/2026, mưa lớn, ngập lụt đã gây thiệt hại khiến 3 người chết do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Có 4 nhà sập (Thanh Hóa); 29 nhà hư hỏng (Ninh Bình 1, Nghệ An 4, Lào Cai 7, Phú Thọ 16, Thanh Hóa 1); 16.310 nhà bị ngập (Ninh Bình 4.787; Nghệ An 749; Hà Nội 2.204; Phú Thọ 151; Thanh Hoá 8.419).

Mưa lũ cũng làm thiệt hại 22.499ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập; 1.175,62 ha nuôi thuỷ sản. Đã có 1.999m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Đáng chú ý, có 15 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Ninh Bình 7; Hà Nội 7; Phú Thọ 1); 11 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ và các địa phương đang xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, có 30 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, các địa phương đã tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh bị ngập sâu khoảng 1m tại đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn, phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa; tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.