Mưa lớn gây sạt trượt, nứt đường trên Quốc lộ 28B

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ), sự cố xảy ra tại một số vị trí thuộc Gói thầu XD02 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Các đơn vị đang huy động phương tiện, máy móc để khắc phục sự cố. Ảnh: Cục Đường bộ.

Đoạn tuyến từ cầu cạn CC3 đến cầu cạn CC4 đã hoàn thành thi công mặt đường bê tông xi măng (BTXM) và thảm bê tông nhựa (BTN) từ ngày 31/1/2026.

Ngày 7/10, tại Km45+656 - Km45+753 xuất hiện sụt trượt mái taluy dương. Tại Km46+140 - Km46+180, mặt đường xuất hiện vết nứt gần khu vực đỉnh mái taluy bị sạt trượt. Mặt đường BTXM tại Km45+753, vị trí tiếp giáp với mặt đường BTN, cũng xảy ra nứt vỡ.

Đến ngày 8/10, tình trạng sụt trượt tiếp tục gia tăng. Vết nứt tại tim đường mở rộng khoảng 2 - 4 cm; lề đường, phần gia cố mái taluy âm và hệ thống hộ lan mềm bị sụt lún khoảng 0,5 m.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung đã yêu cầu nhà thầu và tư vấn giám sát rào chắn khu vực sạt lở.

Đồng thời đào mở đường tạm phía bên phải tuyến, phía taluy dương, nhằm bảo đảm phương án lưu thông trong thời gian xử lý sự cố.

Ban cũng yêu cầu tư vấn thiết kế khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật khắc phục các vị trí sạt trượt, nứt và sụt lún, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, quyết định.

Với các vị trí mặt đường BTXM bị nứt vỡ, nhà thầu dự kiến sửa chữa từ ngày 10/10 và hoàn thành vào ngày 17/10/2026.

Theo hồ sơ thiết kế tại Km45+656 - Km45+753, mái taluy dương đã xuất hiện chuyển vị sau mùa mưa bão năm 2025 và được xử lý bằng biện pháp hót đất sụt, xếp tường rọ đá.

Tại Km46+140 - Km46+180, giải pháp gia cố mái taluy âm bằng BTXM lưới thép cũng đã được bổ sung.

Trước diễn biến mới, các đơn vị tiếp tục kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.