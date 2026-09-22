Mưa lớn gây sạt lở uy hiếp an toàn giao thông nhiều khu vực tại Gia Lai

Ngày 22/9, trao đổi với Báo Xây dựng, ông Lê Công Trình, Phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, sau trận mưa lớn từ ngày 21/9, trên địa bàn phường xảy ra sạt lở tại dốc Mộng Cầm (khu phố 15) và quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 16.

Một khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường sau những trận mưa lớn (ảnh: Đ.V)

Tại đường Lê Công Miễn, một khối lượng lớn đất đá từ taluy tràn xuống, kéo dài hơn chục mét, phủ một phần mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

"Chính quyền địa phương đang phối hợp với công ty môi trường để nhanh chóng thu dọn khối lượng đất đá lớn, bảo đảm an toàn giao thông, dự kiến trong ngày hôm nay phải hoàn thành", ông Trình cho hay.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam, cơ quan chức năng đang xem xét phương án di dời khẩn cấp 4 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu tiếp tục xảy ra sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương thu dọn đất đá, vệ sinh mặt đường, khơi thông dòng chảy và cắm biển cảnh báo.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân (ảnh: Đ.V)

Tại cuối đường Lê Công Miễn, tổ 15A, khu phố 15, lực lượng chức năng tập trung thu dọn đất, đá, bùn đất và các vật cản trên mặt đường, đồng thời khoanh vùng khu vực có nguy cơ mất an toàn. Công tác khắc phục được triển khai ngay cả khi thời tiết còn mưa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Địa phương cũng phối hợp với các lực lượng chức năng cảnh báo, khoanh vùng những vị trí sạt lở, ngăn người và phương tiện di chuyển qua khu vực nguy hiểm; đồng thời khơi thông các tuyến mương bị đất đá bồi lấp, hạn chế nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến giao thông.

Tại khu vực dốc Mộng Cầm (đèo Quy Hòa), lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở và cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực này trong thời điểm mưa lớn.

Ông Mai Kim Bằng (48 tuổi, trú phường Quy Nhơn Nam) cho biết, tối 21/9, sau trận mưa lớn, đất đá bắt đầu sạt xuống đường.

Theo ông Bằng, khu vực này từng xảy ra sạt lở vào mùa mưa năm trước nên người dân sinh sống xung quanh luôn lo lắng mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chính quyền địa phương lên phương án di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, UBND phường Quy Nhơn Nam yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, nhất là các vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở; duy trì biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi vào hoặc dừng, đỗ phương tiện tại những vị trí mất an toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, hạn chế lưu thông qua các khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đối với các điểm sạt lở, phường Quy Nhơn Nam tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện xử lý đất đá, khơi thông dòng chảy và bảo đảm giao thông; đồng thời chủ động phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.