Điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường liên thôn Nậm Than - Nậm Nhìu, xã Mường Bo.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Mường Bo, điểm sạt lở nằm trên tuyến đường giao thông nông thôn liên thôn Nậm Than - Nậm Nhìu. Khối lượng đất đá sạt xuống ước khoảng 15.000 m³, vùi lấp khoảng 500 m² đất trồng lúa của hai hộ dân.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tổ chức trực ban, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các thôn triển khai phương án ứng phó; thông báo, cảnh báo đến người dân tại khu vực sạt lở và những nơi có nguy cơ sạt lở; đồng thời căng dây, bố trí lực lượng cảnh giới, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Cán bộ xã đo đạc, xác định khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến đường liên thôn Nậm Than - Nậm Nhìu.

Lãnh đạo xã Mường Bo kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các thôn triển khai phương án ứng phó.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn người dân lưu thông qua khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn.

Để sớm khôi phục giao thông, UBND xã đã huy động máy xúc khẩn trương xử lý đất đá, bước đầu khắc phục điểm sạt lở. Dự kiến đến tối 20/11, tuyến đường có thể thông tuyến, bảo đảm việc đi lại cho người dân hai thôn.

Theo nhận định của UBND xã Mường Bo, mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất, đá tại các khu vực đồi núi trên địa bàn tiếp tục gia tăng. Xã đang tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, chủ động cảnh báo người dân và triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai.