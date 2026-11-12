Mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến Quốc lộ, cao tốc ở miền trung và Tây Nguyên

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, qua kiểm tra sáng 12/11/2026, phát hiện cầu Suối Máng Km1285+260 đoạn tuyến (Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư đang trong thời gian bảo hành), xảy ra tình trạng tứ nón cầu bị xói lở. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, đợt mưa lớn kéo dài từ 17 giờ ngày 11/11 đến 11 giờ ngày 12/11/2026 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại một số địa phương khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Trên tuyến đường Trường Sơn Đông, mưa lớn gây sạt lở đất đá tại hai vị trí thuộc địa bàn xã Trà Tân và xã Nam Trà My, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Cụ thể, tại Km112+900 (phải tuyến), thuộc địa bàn xã Trà Tân, sạt lở ta-luy dương xảy ra lúc 9 giờ 30 phút ngày 12/11, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 500m³. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đã tiếp cận hiện trường, huy động nhân lực, máy móc tổ chức hót dọn đất đá. Theo kế hoạch ban đầu, vị trí này dự kiến được thông đường vào 11 giờ cùng ngày.

Tại Km117+820 (phải tuyến), thuộc địa bàn xã Nam Trà My, sạt lở xảy ra lúc 10 giờ cùng ngày, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 700m³. Đơn vị bảo dưỡng đang khẩn trương triển khai thiết bị cơ giới thu dọn đất đá, phấn đấu hoàn thành việc thông đường trước 15 giờ 45 phút ngày 12/11.

Trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn Chí Thạnh-Vân Phong đi qua xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn cũng gây sạt lở ta-luy dương tại hai vị trí thuộc luồng bên phải theo hướng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm sạt lở được ghi nhận vào lúc 5 giờ 13 phút ngày 12/11.

Trong đó, tại đoạn Km1287+750-Km1287+850, lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý, bảo đảm thông xe hai làn vào lúc 6 giờ cùng ngày. Tại đoạn Km1288+170-Km1288+240, đơn vị quản lý tuyến huy động máy móc, nhân lực thu dọn đất đá và hoàn thành việc xử lý, bảo đảm điều kiện thông xe hai làn an toàn vào lúc 10 giờ 25 phút.

Đến trưa 12/11, công tác khắc phục sạt lở tại khu vực Km1288+200 trên cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn Chí Thạnh-Vân Phong đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk căn bản giao thông đã được khôi phục và thông xe hoàn toàn. (Video Cục Đường bộ Việt Nam)

Không chỉ gây sạt lở tại các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, mưa lớn còn làm hư hỏng nhiều hạng mục kết cấu hạ tầng trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ III.

Theo thống kê ban đầu, trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận khối lượng đất đá sạt lở ta-luy dương khoảng 1.111m³. Trên tuyến Trường Sơn Đông, khối lượng đất đá sạt lở ta-luy dương tại địa bàn thành phố Đà Nẵng ước tính khoảng 1.200m³; tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 4.783m³.

Đáng chú ý, tại Km222+790 đường Trường Sơn Đông (Quảng Ngãi), sạt lở ta-luy âm sát lề đường với chiều dài khoảng 18m, rộng 6m, cao 7m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác tuyến đường. Tại cầu Tà Dăng (Km163+620), phần tứ nón mố M0 phía hạ lưu bị hư hỏng, với phạm vi khoảng 1m x 1m, sâu 1m.

Trên một số đoạn Quốc lộ tại các lý trình Km1265-Km1268, Km1282+800-Km1283 và Km1342+200-Km1345+200, mặt đường xuất hiện tình trạng rạn nứt lớn, phát sinh ổ gà, với tổng diện tích hư hỏng ước tính khoảng 950m².

Suối Máng Km1285+260 đoạn tuyến (Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư đang trong thời gian bảo hành), xảy ra tình trạng tứ nón cầu bị xói lở. Khu đang triển khai biện pháp bảo vệ tứ nón (đặt cấu kiện bê-tông cốt thép) từ nguồn vật tư thu hồi trước nón mố) để ngăn ngừa tiếp tục xói lở đe dọa ổn định nền đường. (Video: Cục Đường bộ Việt Nam)

Tại cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, địa phận tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận khoảng 450m³ đất đá sạt lở ta-luy dương và 3m² kết cấu bê tông nón cầu Suối Máng tại Km1285+260 bị sạt lở, hư hỏng.

Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo các Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực phối hợp đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.

Các đơn vị duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, tập trung huy động máy móc, thiết bị và nhân lực hót dọn đất đá tại những vị trí sạt lở, ưu tiên khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, công tác thông tắc cống thoát nước, khơi thông rãnh dọc được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ ngập úng cục bộ, bảo vệ kết cấu công trình.

Đối với các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng tuần kiểm phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo, kiểm soát phương tiện, phân luồng giao thông; trường hợp cần thiết sẽ thực hiện đóng đường để bảo đảm an toàn. Khu Quản lý đường bộ III cũng chủ động thông tin tình hình đến chính quyền địa phương tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan báo chí để kịp thời khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình phù hợp.

Khu Quản lý đường bộ III cho biết, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các vị trí xung yếu, chủ động phương án ứng phó và tổ chức khắc phục những hư hỏng phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến đường được giao quản lý.