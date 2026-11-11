Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều xã miền núi Đà Nẵng, khẩn trương di dời người dân

Khẩn trương di dời dân trước nguy cơ sạt lở đất

Mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại các xã miền núi TP Đà Nẵng, gây sạt lở tại một số khu dân cư và tuyến giao thông.

Đáng chú ý, tại thôn Đồng Trầu, khu vực Trà My, đất đá sạt xuống, tràn vào nhà dân, đe dọa an toàn của các hộ sinh sống gần khu vực taluy.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, xã Trà My đã triển khai các phương án ứng phó sạt lở, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai được phân công phụ trách từng địa bàn, phối hợp với cơ sở theo dõi sát những khu vực có nguy cơ.

Sạt lở đất khiến bùn đất tràn vào nhà dân tại khu vực Trà My, đe dọa an toàn các hộ sinh sống gần taluy.

Rạng sáng 11/11, sau khi tiếp nhận thông tin về các điểm sạt lở, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân rà soát những hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Công tác vận động, sơ tán được ưu tiên triển khai đối với các gia đình có nhà ở gần taluy, sườn dốc, nơi tiềm ẩn nguy cơ đất đá tiếp tục đổ xuống.

Đối với những khu vực đã được cảnh báo từ trước, chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân chủ động di chuyển đến nơi an toàn, không chờ đến khi xảy ra sạt lở mới sơ tán.

Tại xã Trà Leng, nhiều tuyến giao thông cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở sau một đêm mưa lớn. Đất trên các sườn đồi đã ngấm no nước, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Đất đá sạt xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến đường miền núi Đà Nẵng.

Trước diễn biến này, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đang tập trung theo dõi các khu vực có nguy cơ, triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi những vị trí không bảo đảm an toàn.

Nam Trà My sơ tán dân, nhiều tuyến đường xảy ra sạt lở

Tại xã Nam Trà My, mưa lớn cũng gây ra một số điểm sạt lở đất nhỏ trên các tuyến đường và khu dân cư. Chính quyền địa phương đang khẩn trương kiểm tra, khắc phục những vị trí bị ảnh hưởng, đồng thời chủ động phương án sơ tán người dân.

Người dân được sơ tán đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.

Cụ thể, tại làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ, một số hộ dân đã được di dời đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú, bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, tại thôn Nước Xa, một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 40B xuất hiện tình trạng sạt lở đất. Theo báo cáo của trưởng thôn, nếu mưa tiếp tục kéo dài, khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và an toàn của người dân.

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã Nam Trà My yêu cầu các thôn tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo và vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống khẩn cấp.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại các sườn đồi ở khu vực miền núi Đà Nẵng.

Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở tại khu vực miền núi Đà Nẵng diễn biến khó lường. Đặc biệt, tại những nơi đất đã ngấm nước, địa hình dốc và khu dân cư nằm gần taluy, nguy cơ sạt trượt vẫn rất đáng lo ngại. Việc chủ động di chuyển khỏi các khu vực mất an toàn được xem là giải pháp cấp thiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.