Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Tại TP Đà Nẵng: UBND xã miền núi Nam Trà My cho biết đến sáng 11/11, mưa lớn đã gây ra một số điểm sạt lở đất nhỏ tại các tuyến đường và khu dân cư. Chính quyền địa phương đang tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở và chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Một điểm sạt lở trên địa bàn xã Nam Trà My.

Cụ thể, tại làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ, một số hộ dân đã di dời đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú, bảo đảm an toàn. Một số điểm sạt lở nhỏ trên địa bàn đã được Ban Công tác Mặt trận và lực lượng tại chỗ tổ chức khơi thông, bước đầu bảo đảm cho xe máy qua lại.

Tại thôn Nước Xa, một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 40B đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất. Nếu mưa tiếp tục kéo dài, khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân.

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã Nam Trà My yêu cầu các thôn tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt diễn biến thiên tai, kịp thời cảnh báo và vận động người dân di dời đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp. Đồng thời, khuyến cáo bà con không chủ quan, hạn chế đi lại qua những khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là khi mưa lớn kéo dài.

Còn tại xã vùng cao Trà Leng, nhiều vị trí bị sạt lở nặng, giao thông chia cắt trong sáng 11/11. Cụ thể, đường vào thôn Moang Roang đoạn qua làng Ông Tiêu, tuyến ĐH1 đoạn gần khu dân cư Ông Đề bị sạt lở nên phương tiện chưa lưu thông được…

Trên địa bàn xã vùng cao Trà Leng ghi nhận nhiều điểm sạt lở, giao thông chia cắt.

Để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Trà Leng đề nghị toàn thể bà con nhân dân tuyệt đối không đi bắt cá, đánh bắt thủy sản tại sông, suối trong thời gian mưa lớn; không ra sông, suối vớt củi hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ mất an toàn. Hạn chế đi làm nương rẫy, lên vườn, khu vực đồi núi, nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá; không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Trong khi đó, trên tuyến Quốc lộ 40B qua địa bàn các xã Trà Tân, Trà My đã xảy ra nhiều vị trí sạt lở, các phương tiện không lưu thông được. Hiện đơn vị bảo trì Quốc lộ 40B đang triển khai khắc phục.

Sạt lở đe dọa an toàn của một hộ dân tại xã Trà My.

Tuyến Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà My bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Một khu vực dân cư tại xã Trà My bị ngập sâu.

Ngoài ra, tuyến Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà My cũng xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở tại một số vị trí, giao thông bị chia cắt. Nước sông Trường dâng cao cũng gây ngập sâu, chia cắt tại một số khu dân cư vùng trũng thấp của xã Trà My.

Theo UBND xã Trà My, trong sáng 11/11, trên địa bàn xã có 12 điểm ngập lụt, cụ thể thôn Long Sơn có 4 điểm, thôn Trà Sơn có 3 điểm, thôn Đồng Trầu có 2 điểm, thôn Đồng Trường có 3 điểm, thôn Dương Hòa 1 vị trí. Ngoài ra, có 2 điểm sạt lở tại thôn Đồng Trầu, xã Trà My gồm sạt lở điểm trên Quốc lộ 24C đoạn Trạm Cân và sạt lở vào nhà dân tại tổ đoàn kết số 6. Đến 9h ngày 11/11, thống kê sơ bộ xã Trà My đã triển khai sơ tán 90 hộ vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi đã phát đi thông báo việc vận hành duy trì mực nước dâng bình thường hồ chứa thủy điện Đak Mi 4A, bắt đầu vận hành từ 10h ngày 11/11 với lưu lượng vận hành dự kiến 50m3/s-2.500m3/s.

Tại tỉnh Quảng Ngãi: Mưa lớn cũng đã làm ngập sâu, giao thông chia cắt tạm thời tại những vùng trũng thấp của các xã như Bình Chương, Nghĩa Hành,… Trong đó, tại xã Bình Chương, nước đã tràn qua mặt đường tại khu vực Cống Câu trên tuyến ĐT622B. Lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn để bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, tại khu vực cầu Xi Phông tuyến Bình Chương đi Bình Minh đã ngập sâu. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua vị trí này, chủ động chọn lối đi khác để bảo đảm an toàn.

Nước ngập sâu tại một khu dân cư trên địa bàn xã Nghĩa Hành. Ảnh: CTV

Tại xã Nghĩa Hành, từ sáng 11/11, nhiều khu vực trũng thấp tại thôn Phú Bình Đông đã bị ngập. Các lực lượng chức năng tại địa phương đã ứng trực sẵn sàng hỗ trợ di dời người dân khi có tình huống xảy ra.