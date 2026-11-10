Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh bị chia cắt

Sáng 10.11, trao đổi với Văn Hoá, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, cho biết mưa trên địa bàn tỉnh nhìn chung đang có xu hướng giảm dần. Song, tại những khu vực có mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ qua, nguy cơ sạt lở đất vẫn ở mức cao do đất đã ngấm no nước, kết cấu địa chất suy yếu.

Tuyến đường tại xã Kỳ Thượng bị chia cắt do mưa lớn

Trước đó, từ chiều 9.11, mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến đường, cầu dân sinh tại một số địa phương. Tại xã Kỳ Thượng, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến cầu Mỹ Thuận (thôn Mỹ Lợi) bị ngập sâu, buộc phải tạm dừng lưu thông, chia cắt việc đi lại của người dân hai bên.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí người túc trực tại các điểm ngập sâu nhằm ngăn người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số địa phương

Không chỉ gây ngập lụt, mưa lớn còn khiến quốc lộ 12C (đường Việt - Lào), đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng, xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai khắc phục, song nguy cơ sạt lở tiếp diễn vẫn hiện hữu khi mưa lớn chưa dứt.

Tại xã Cẩm Trung, tuyến đường ven biển cũng xuất hiện một số điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt vào ban đêm.

Tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng xảy ra sạt lở

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 20 xã, phường, gồm: Cổ Đạm, Hà Linh, Nam Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thọ, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây.

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo và ứng trực ở một số tuyến đường có tình trạng sạt lở tại xã Cẩm Trung

Ứng phó với diễn biến mưa lũ, Công ty TNHH Thủy lợi Hà Tĩnh đã vận hành xả tràn tại 4 hồ chứa gồm Sông Rác, Khe Xai, Bộc Nguyên và Đá Bạc. Đơn vị đồng thời xây dựng 3 kịch bản vận hành đối với 9 hồ chứa khác, căn cứ vào diễn biến lượng mưa và tình hình thực tế.