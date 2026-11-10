Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ 9C, nhiều bản bị cô lập

Sạt lở quốc lộ 9C, nhiều bản bị chia cắt

Sáng 10/11, trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị), cho biết: “Mưa lớn kéo dài từ ngày 10/11 đến rạng sáng 11/11 khiến nhiều ngầm tràn trên địa bàn bị ngập sâu. Đặc biệt, tại Km28 trên tuyến Quốc lộ 9C, đất đá từ taluy sạt xuống, phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông”.

Ông Dương cho biết thêm, nước lũ dâng cao, chảy xiết tại các ngầm tràn trên Quốc lộ 9C bị ngập sâu. Cụ thể, tại Km25 thuộc bản Khe Giữa, Km14 thuộc bản Ngân Thủy và ngầm Cụm Còi. Tình trạng này khiến nhiều bản bị cô lập, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại km28, Quốc lộ 9C. Ảnh: UBND xã Kim Ngân

Mưa lớn kèm gió mạnh còn khiến mái nhà xe của Trường Phổ thông bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy bị tốc mái.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Ngân đã phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai phương án ứng phó. Các biển cảnh báo được dựng tại những điểm sạt lở, ngầm tràn nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng bố trí người túc trực để cảnh báo, ngăn người dân qua lại các khu vực mất an toàn.

Mưa lớn, lũ trên nhiều sông vượt báo động 2

Không riêng Kim Ngân, nhiều xã miền núi khác ở Quảng Trị cũng ghi nhận mưa lớn kéo dài. Nhiều ngầm tràn bị ngập sâu từ 2 - 2,2m, khiến các bản vùng sâu bị chia cắt tạm thời.

Mưa lớn kèm gió mạnh đã làm mái cho nhà xe Trường Phổ thông bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy (xã Kim Ngân) bị tốc mái. Ảnh: UBND xã Kim Ngân

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, khu vực phía Nam tỉnh có mưa to đến rất to. Đến 4h sáng ngày 10/11, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy cao hơn báo động 2 là 0,24m. Sông Hiếu tại Đông Hà đạt 2,95m, xấp xỉ mức báo động 2. Hạ lưu sông Thạch Hãn tiếp tục lên.

Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua ở mức 100 - 300 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Vĩnh Ô 364 mm, Hướng Sơn 402 mm. Mưa lớn khiến lũ trên nhiều sông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại xã miền núi Đakrông, 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2 - 2,5m, gây chia cắt giao thông tại nhiều thôn, bản.

Nhiều ngầm tràn tại các xã miền núi Quảng Trị bị gập, nước chảy xiết. Ảnh: UBND xã Kim Ngân

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ cao, bố trí lực lượng cảnh giới, kiên quyết không để người dân đi qua các ngầm tràn khi nước chảy xiết.