Clip mưa lớn gây sạt lở đất đá, ách tắc giao thông trên quốc lộ 49

Chiều 25-11, mưa lớn khiến quốc lộ 49 đi qua địa bàn xã A Lưới 5, TP Huế bị sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông. Một khối lượng lớn đất đá từ trên núi sạt lở, tràn xuống mặt đường.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở để sớm thông xe quốc lộ 49, tuyến đường từ trung tâm TP Huế đi các xã miền núi phía Tây của địa phương này.

Sạt lở gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 49 qua địa bàn xã A Lưới 5, TP Huế

Tại tỉnh Quảng Trị, chiều 25-11, lực lượng chức năng cơ bản khắc phục xong sự cố sạt lở trên quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, do mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ sườn đồi tràn xuống mặt đường, gây ảnh hưởng giao thông.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND xã La Lay đã phát thông báo khu vực sạt lở trên quốc lộ 15D tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, đặc biệt tại những vị trí có đất đá chưa ổn định trên sườn núi.

Chính quyền khuyến cáo người dân và các phương tiện không tự ý đi vào khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ 15D qua địa bàn xã La Lay, tỉnh Quảng Trị

Chiều 25-11, lũ trên sông Hương và sông Bồ (TP Huế) vượt mức báo động 1. Đài Khí tượng thủy văn TP Huế dự báo từ ngày 25 đến 27-11, khu vực có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100-220mm, có nơi trên 300mm; mưa có khả năng kéo dài đến hết tháng 11. Chủ động ứng phó với mưa lũ, hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả từ 220 lên 700m³/s theo lệnh Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế; hồ Tả Trạch cũng điều tiết nước về hạ du với lưu lượng 380-480m³/s.