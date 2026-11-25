Chiều 25/11, thông tin từ Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 49 qua khu vực miền núi A Lưới. Với khối lượng đất đá lớn, dự kiến phải đến ngày 26/11, đoạn tuyến mới có thể thông xe trở lại.

Mưa lớn những ngày cuối tháng 11/2026 gây sạt lở, chia cắt tuyến Quốc lộ 49 nối trung tâm Huế với khu vực miền núi A Lưới. Ảnh CTV

Điểm sạt lở xảy ra tại Km61+250, qua địa bàn xã A Lưới 5, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày gần đây. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây chia cắt giao thông trên tuyến.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường thu dọn đất đá. UBND xã A Lưới 5 cũng bố trí lực lượng phối hợp cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế, đơn vị hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhân lực và phương tiện để xử lý các điểm sạt lở mới, hạn chế nguy cơ ách tắc giao thông.

Phong tỏa đoạn đường gần khu vực ngã 3 Bốt Đỏ nối từ A Lưới về trung tâm Huế, do Quốc lộ 49 bị sạt lở gây chia cắt giao thông.

Đáng chú ý, mưa lớn tại TP. Huế được dự báo còn kéo dài trong những ngày tới. Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ ngày 25 đến 27/11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã cảnh báo nguy cơ sạt lở tại các địa bàn miền núi, vùng ven biển, khu vực ven sông suối và các trục giao thông trọng điểm. Các lực lượng chức năng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn, các hồ chứa lớn tại TP. Huế đang tăng điều tiết xả nước về hạ du. Từ 15h ngày 24/11, hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) bắt đầu xả nước với tổng lưu lượng dự kiến 380 - 480 m3/s. Sáng 25/11, hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) nhận lệnh tăng dần lưu lượng điều tiết nước về hạ du kể từ 10h, với tổng lưu lượng khoảng 220-700 m3/s.