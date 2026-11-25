Video: Sạt lở 300m³ đất đá gây ách tắc quốc lộ 49 qua Huế.

Ngày 25-11, ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 13h50 cùng ngày, tại Km 61+250 quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5 (TP Huế), xảy ra sạt lở ta luy dương. Một khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Theo thống kê sơ bộ, khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 300m³, chiều dài khoảng 30m, chiều cao khoảng 3m. Vụ việc không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Sạt lở tại Km61+250 Quốc lộ 49.

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực quốc lộ 49 có mưa vừa đến mưa to. Ngay sau đó, đơn vị quản lý tuyến đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ bố trí hệ thống rào chắn, biển báo, biển cảnh báo; đồng thời huy động nhân lực, máy móc để thu dọn đất đá, khơi thông mặt đường và tổ chức phân luồng giao thông.

Dự kiến, sau khoảng 3-5 giờ triển khai khắc phục, tuyến đường sẽ được thông xe tạm thời. Khối lượng sạt lở trên tuyến đang tiếp tục được kiểm tra, thống kê để cập nhật, tổng hợp và báo cáo.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 25 đến 27-11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 300mm. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết tháng 11.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, sáng 25-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã có thông báo về việc vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin.

Theo đó, lưu lượng điều tiết được tăng dần, tránh gây đột biến, với mức khoảng 220-700m³/s, trong đó lưu lượng qua tuabin là 180m³/s. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng từ 10h ngày 25-11.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh đến khu vực hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ và mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc để chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt.

UBND các xã, phường thuộc khu vực hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền được yêu cầu thông báo đến người dân, nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, hồ trong thời gian điều tiết, trừ các trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Người dân khu vực hạ du được khuyến cáo theo dõi thông tin cảnh báo, không chủ quan trước diễn biến mưa lũ và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.