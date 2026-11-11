Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ 1D qua Gia Lai, khẩn trương khắc phục

Mưa lớn khiến đất đá từ sườn núi sạt xuống quốc lộ 1D

Ngày 11.11, mưa lớn khiến đất đá từ sườn núi sạt xuống quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), gây cản trở giao thông.

Theo ghi nhận, trong những ngày qua, mưa lớn xảy ra tại khu vực Quy Nhơn và các địa bàn lân cận. Dọc quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, nước mưa từ các mái ta luy đổ xuống cuồn cuộn như thác, cuốn theo bùn đất, tràn qua mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị cản trở, lực lượng có mặt kịp thời để điều tiết giao thông

Đáng chú ý, tại khu vực khu phố 16, một lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt xuống, phủ một phần mặt đường.

Một xe tải đang lưu thông qua đây bị đất đá vùi lấp một phần bánh xe, buộc phải tạm dừng. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị cản trở.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tình trạng đất đá bất ngờ sạt xuống mặt đường do mưa lớn đã ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xử lý đất đá, hỗ trợ các phương tiện lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Giám đốc Công ty Quản lý đường bộ Bình Định - đơn vị quản lý quốc lộ 1D cho biết: Công ty đã huy động khoảng 5 - 6 người phối hợp xử lý điểm sạt lở. Hiện vị trí sạt lở cơ bản đã được thông, các phương tiện có thể lưu thông qua lại. Tuy nhiên, lực lượng vẫn tiếp tục dọn phần đất đá còn lại để bảo đảm mặt đường thông thoáng.

Sau khi nhận được thông tin, các phương tiện Công ty Quản lý đường bộ Bình Định đã có mặt tại hiện trường để xúc, múc đất và san gạt đất đá khỏi mặt đường

Theo ông Dũng, công tác tuần đường được thực hiện trong thời điểm mưa lũ. Nhân viên kiểm tra tuyến theo khung giờ và báo cáo tình hình về đơn vị, thông thường khoảng 2 giờ/lần. Trong lần kiểm tra lúc 7 giờ, tuyến đường vẫn bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng và nhân viên quản lý đường bộ đến hiện trường xử lý. “Việc có mặt kịp thời giúp lực lượng phân luồng, duy trì hướng lưu thông cho phương tiện, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên tuyến”, ông Dũng thông tin thêm.

Tại hiện trường, xe ủi, xe múc được huy động để xúc, gạt đất đá khỏi mặt đường. Trong quá trình xử lý, lực lượng điều tiết phương tiện đi qua khu vực bị ảnh hưởng. Dù việc lưu thông có lúc chậm do mặt đường còn đất đá, dòng xe vẫn được duy trì, không xảy ra ách tắc.

Ngoài ra, công tác dọn dẹp tiếp tục được triển khai nhằm xử lý phần đất đá còn lại, bảo đảm điều kiện lưu thông trên quốc lộ 1D.

Người tham gia giao thông qua đây cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ trên đoạn tuyến này.