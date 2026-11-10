Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ 12C ở Hà Tĩnh và Quảng Trị, giao thông bị ảnh hưởng

Mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm mét khối đất đá sạt xuống quốc lộ 12C, đoạn qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) và tỉnh Quảng Trị gây chia cắt giao thông cục bộ. Một số cầu dân sinh, tuyến đường thấp trũng cũng bị ngập sâu.

Điểm sạt trượt trên quốc lộ 12C qua Hà Tĩnh được hốt dọn, phương tiện được lưu thông an toàn.

Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài trong ngày hôm qua (9/11) khiến tình hình giao thông tại xã Kỳ Thượng diễn biến phức tạp. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, trong khi địa hình có nhiều khu vực đồi núi, thấp trũng khiến nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt gia tăng.

Đáng chú ý, khoảng 15h30 ngày 9/11, tại Km 41+700 quốc lộ 12C (tuyến đường Việt - Lào), đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng xảy ra sạt lở mái ta luy dương. Hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy đổ xuống, tràn ra mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Kỳ Thượng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Theo cơ quan chức năng, trên tuyến quốc lộ 12C vào mùa mưa lũ thường xuyên xảy ra các điểm sạt lở. Vào năm 2025, mới gia cố rọ đá trên ta luy dương gần vị trí sạt lở mới.

Sáng nay (10/11), ông Đinh Văn Dương, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ 12C Kỳ Sơn, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ qua địa bàn Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường để hốt dọn đất đá, khẩn trương khắc phục sự cố.

Đến tối 9/11, vị trí sạt lở tại Km 41+700 cơ bản đã được xử lý, quốc lộ 12C được thông tuyến. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn có mưa, việc khắc phục chưa thể triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Theo ông Dương, ngoài điểm sạt lở nói trên, trên tuyến còn xuất hiện một điểm sạt trượt tại Km53, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị.

Hiện, cơ bản tuyến đường đã thông được một vệt để phục vụ lưu thông. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tiếp tục huy động máy móc xử lý lượng đất đá còn lại, đảm bảo điều kiện khai thác an toàn.

Điểm sạt trượt trên tuyến quốc lộ 12C đoạn qua địa bàn xã Lê Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Không chỉ gây sạt lở trên tuyến quốc lộ, mưa lớn kéo dài còn khiến nhiều khu vực thấp trũng ở xã Kỳ Thượng bị ngập cục bộ. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh làm mực nước tại các khe suối, cầu dân sinh dâng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Trong đó, cầu Mỹ Thuận, thuộc thôn Mỹ Lợi, bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Người dân ở hai bên cầu không thể qua lại, việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn.

Trước tình hình này, UBND xã Kỳ Thượng đã khẩn trương thông báo đến người dân, đồng thời huy động lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí người trực gác tại khu vực ngập.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân không tự ý đi qua những vị trí nước chảy xiết, ngập sâu, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Ngập cầu gây chia cắt, cô lập.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng cho biết, hiện trên địa bàn vẫn đang có mưa lớn, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở và ngập lụt tại một số khu vực vẫn hiện hữu.

"Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để kịp thời thông báo, cảnh báo đến người dân. Trường hợp cần thiết sẽ vận động, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sơ tán đến nơi an toàn", ông Cường thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Kỳ Thượng, trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng theo dõi tại các điểm xung yếu, nhất là khu vực cầu dân sinh, tuyến đường qua vùng đồi núi và những nơi thường xảy ra ngập úng.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại khi mưa lớn, không vượt qua cầu, ngầm tràn khi nước dâng cao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.