Mưa lớn gây sạt lở Quốc lộ 12C, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh bị chia cắt

Do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, tuyến đường Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) bị sạt lở mái ta luy dương, một số cầu, đường dân sinh cũng bị ngập sâu gây chia cắt cục bộ.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn diễn ra hai ngày qua nên một số tuyến đường, cầu dân sinh trên địa bàn xảy ra tình trạng sạt lở, ngập cục bộ.

Mưa kéo dài nhiều giờ gây sạt lở tà luy dương trên tuyến Quốc lộ 12C đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng khiến hàng chục khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường, tuyến đường này chia cắt cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Kỳ Thượng phối hợp với ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cắm biển báo, lập rào chắn cấm người lưu thông để tránh nguy hiểm cho người và phương tiện. Đồng thời huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường dọn dẹp khối lượng đất đá bị sạt lở.

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh cũng gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường, cầu và khu vực thấp trũng trên địa bàn xã Kỳ Thượng. Theo đó cầu Mỹ Thuận bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông, khiến người dân hai bên cầu không thể lưu thông.

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thượng đã khẩn trương thông báo đến người dân, đồng thời huy động lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí người trực gác tại khu vực ngập lụt, không để người và phương tiện qua lại.

Hiện nay trên địa bàn vẫn đang có mưa lớn, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để thông báo, vận động người dân di dời, sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn cũng làm sạt lở tuyến đường Đồng Trung, đoạn qua khu vực núi Chòi, xã Kỳ Anh. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang tiến hành tập trung khắc phục nguy cơ sạt lở. Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối khu vực dân cư với quốc lộ 1 và cao tốc Bắc-Nam thông qua nút giao Kỳ Trung.

Cơ quan khí tượng Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 20 xã, phường, gồm: Cổ Đạm, Hà Linh, Nam Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thọ, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây./.