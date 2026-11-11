Mưa lớn gây sạt lở ở Đà Nẵng, xã Trà My sơ tán 90 hộ dân
Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại một số xã miền núi Đà Nẵng. Đến 9 giờ ngày 11.11, xã Trà My ghi nhận 12 điểm ngập, 2 điểm sạt lở và đã sơ tán 90 hộ dân. Tại xã Trà Leng, đến 10 giờ cùng ngày, 20 hộ với 87 nhân khẩu đã được sơ tán khẩn cấp.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà My, sau 24 giờ mưa rất lớn, địa phương ghi nhận 12 điểm ngập. Xã đã sơ tán 90 hộ ở vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/mua-lon-gay-sat-lo-o-da-nang-xa-tra-my-so-tan-90-ho-dan.html