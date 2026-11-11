Mưa lớn gây sạt lở ở Đà Nẵng, xã Trà My sơ tán 90 hộ dân

Theo Thông tư mới ban hành, người dân sẽ được miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, Dinh Độc Lập và một số vườn Quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm. Chính sách có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.