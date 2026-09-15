Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Lào Cai

Lãnh đạo các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai kiểm tra các điểm có nguy cơ cao sạt lở. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, mưa lớn gây sạt lở taluy dương và tắc đường tại Km265+900, Quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Tú Lệ và tại đường nối Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 174 tại lý trình Km28+500 thuộc xã Phình Hồ với khối lượng đất đá gần 2.000 m3. Lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương khắc phục và thông xe trong thời gian sớm nhất. Đến 16 giờ cùng ngày, vị trí sạt lở trên Quốc lộ 32 đã thông xe; một vị trí tại đường nối Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 174 dự kiến thông xe lúc 18 giờ cùng ngày.

Trong số các tuyến bị ảnh hưởng, Quốc lộ 32 ghi nhận sạt ta luy dương tại 6 vị trí với khối lượng trên 755 m3, cùng nhiều điểm đất bùn tràn rãnh dọc và một vị trí sạt ta luy âm dài khoảng 10 m. Quốc lộ 37 cũng xuất hiện sạt ta luy dương và đất bùn tràn rãnh dọc.

Mưa lớn gây sạt lở taluy dương và tắc đường tại Km265+900, Quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Tú Lệ. Ảnh: TTXVN phát

Tại các tuyến đường tỉnh cũng bị hư hỏng lề đường tại 75 vị trí với khối lượng gần 1.660 m3 và hư hỏng mặt đường tại 60 vị trí. Ngoài ra, sạt lở cũng xảy ra trên các tuyến đường tỉnh 175B, Trạm Tấu - Bắc Yên, Văn Chấn - Yên Lập. Ước tính thiệt hại khoảng gần 3 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai đã chỉ đạo các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên và hạt quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc triển khai khắc phục. Các đơn vị chức năng căng dây phản quang, cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, đồng thời tăng cường nhân lực, thiết bị để xử lý sạt lở, bảo đảm giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhiều đập tràn trên địa bàn tỉnh Lào Cai nước dâng cao, lực lượng chức năng căng dây không cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: TTXVN phát

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực đã xuất hiện mưa lớn.

Các địa phương cần khơi thông dòng chảy, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

Đối với giao thông, lực lượng chức năng được yêu cầu tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.