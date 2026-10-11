Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm, ảnh hưởng 3 hộ dân tại xã Trà Giáp

Một khối lượng đất đá từ taluy dương sạt lở xuống nhà người dân tại xã Trà Giáp. Ảnh: CTV

Ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp cho biết, qua kiểm tra tình hình mưa bão sáng 11/10, địa phương ghi nhận nhiều điểm sạt lở tại tuyến đường Dược Liệu đi thôn 4, tuyến đường đi thôn 3, đường ĐH thôn 2 và khu vực tổ 18 (thôn 3).

Tại tổ 18 (thôn 3), sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà ông Hồ Văn Nhỏ và ông Hồ Văn Biên. Trong đó, đất sạt vào sát khu vực bếp nhà ông Nhỏ, với khối lượng khoảng 2m³, taluy cao 4m. Tại nhà ông Biên, khoảng 4m³ đất từ taluy phía trước nhà sạt xuống, tràn qua khu vực bếp và đường bê tông.

Tường nhà hộ bà Châu Thị Kim Cúc bị nứt do sạt lở. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, tại thôn 2, nhà bà Châu Thị Kim Cúc bị đất sạt vào nhà, với khối lượng ước tính từ 15-20m³. Lực lượng chức năng phối hợp vận động gia đình đến nơi an toàn. Các điểm sạt lở chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ngoài ra, nước dâng cao tràn qua cầu tràn tại tổ 6 (thôn 2). Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai lực lượng cắm biển báo, giăng dây cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân qua lại.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp hỗ trợ sơ tán tài sản và người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CTV

Hiện mưa đã tạm ngớt. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Đồng thời, khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh sạt lở, không đi qua cầu tràn khi nước dâng cao, chảy xiết; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện nguy cơ sạt lở.

Sạt lở từ taluy dương đe dọa nhiều hộ dân xã Trà Giáp. Ảnh: CTV

Người dân có nhà bị ảnh hưởng được sơ tán an toàn. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng vận động người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm sạt lở đất. Ảnh: CTV

Một điểm sạt lở tuyến đường giao thông vào thôn 4. Ảnh: CTV