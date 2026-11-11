Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt tại nhiều địa phương miền Trung

Lực lượng chức năng Huế đặt biển cảnh báo, lập rào chắn ở các điểm ngập sâu nguy hiểm.

Ngày 10-11, tại Quảng Ngãi, mưa lớn làm gia tăng nguy cơ sạt lở ở khu vực miền núi. Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phối hợp các lực lượng di dời 11 hộ với 39/47 nhân khẩu tại thôn Nước Lầy đến Nhà văn hóa thôn. Tại xã Ba Xa, chính quyền cũng sơ tán 12 hộ với 40 nhân khẩu ở tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng, sau khi phát hiện vết nứt lớn trên núi, có nguy cơ sạt lở. Người dân được bố trí tránh trú tại Nhà văn hóa thôn và các hộ lân cận.

Tại xã Măng Bút, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo các vị trí ta-luy có nguy cơ sạt lở, chốt chặn những cầu tràn có nước chảy xiết ở các thôn Măng Lây, Đăk Da và Đăk Chờ. Còn tại xã Sơn Hạ, nước lũ tràn qua cầu tràn Thạch Nham, buộc chính quyền lập chốt, tạm cấm người và phương tiện qua lại. Đây là tuyến giao thông kết nối đồng bằng với miền núi, thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Khu vực từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do người dân cố vượt rào chắn để tránh đi đường vòng khoảng 25km.

Tại Gia Lai, sáng 10-11, sạt lở mái ta-luy xảy ra ở khu vực đỉnh đèo Nha Sam, trên tuyến đường nối thôn Canh Hiệp với làng Canh Tiến (xã Canh Vinh). Đất đá tràn xuống mặt đường, lấp mương thoát nước, gây mất an toàn giao thông. UBND xã Canh Vinh thông báo cấm người và phương tiện qua khu vực từ 9h cùng ngày đến khi có thông báo mới, đồng thời yêu cầu người dân không tự ý vượt rào chắn.

Mưa gió cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh tại Quảng Ngãi. Khoảng 5h30 ngày 10-11, hai cây xà cừ trên Tỉnh lộ 622B, đoạn qua thôn Trà Sơn (xã Trà Bồng), bật gốc, chắn ngang đường. Công an xã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và người dân thu dọn, giải phóng mặt đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.Theo Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, đến 15h cùng ngày, mưa gió làm gãy đổ 42 cây xanh tại các khu vực do Chi nhánh phía Nam quản lý, gồm Đức Phổ 35 cây, Ba Tơ 5 cây và Mộ Đức 2 cây. Đơn vị đã huy động nhân lực xử lý, bảo đảm an toàn giao thông.

Trước tình hình trên, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, ngành rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu để kịp thời sơ tán dân; bố trí lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn và tuyến đường nguy hiểm. Các địa phương đồng thời phải kiểm tra an toàn hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. UBND tỉnh yêu cầu báo cáo tình hình, thiệt hại và kết quả ứng phó trước 16h hằng ngày đến khi kết thúc đợt thiên tai.

Tại TP Huế, sáng 10-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết tại hai hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.Cụ thể, hồ Hương Điền tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin lên 300-1.000m³/s từ 7h ngày 10-11, tùy lượng nước về hồ. Lúc 2h cùng ngày, mực nước hồ ở mức +56,41m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+58m); lưu lượng nước đến hồ đạt 2.367m³/s, lưu lượng về hạ du là 178m³/s.Hồ Bình Điền được yêu cầu tăng dần lưu lượng điều tiết lên 200-800m³/s từ 10h, tránh điều tiết đột biến. Lúc 5h ngày 10-11, mực nước hồ ở mức +79,21m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+85m); lưu lượng nước đến hồ đạt 1.732m³/s, lưu lượng về hạ du là 62m³/s. Các địa phương vùng hạ du được yêu cầu nghiêm cấm thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, trong 3 giờ trước 6h15 ngày 10-11, thành phố có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi có nơi mưa rất to, cường suất phổ biến 30-40mm/giờ. Mưa được dự báo tiếp tục trong những giờ sau đó, có nơi trên 50mm/giờ hoặc 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Trước đó, tối 9-11, ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, cho biết mưa lớn làm ngập cục bộ một số vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn, mức ngập chưa đến 0,5m. Chính quyền đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo và phân luồng giao thông do nước đục chảy xiết qua mặt đường.