Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa

Cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành xảy ra sự cố xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu sau mưa lớn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 9/11, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) có Báo cáo nhanh số 7621/CĐBVN-TCGT gửi Bộ Xây dựng về tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn gây ra đối với kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh khu vực Trung Bộ.

Theo báo cáo, thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 61/BCĐ-BNNMT ngày 6/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Công điện số 48/CĐ-BXD ngày 8/11/2026 của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk cùng các đơn vị quản lý, khai thác đường bộ triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát những vị trí xung yếu trên hệ thống hạ tầng giao thông; chủ động phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị cứu hộ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm an toàn giao thông.

Công ty 472 thu dọn đất đá tràn xuống đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa sau trận mưa lớn đêm 8/11. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Đánh giá tình hình đến ngày 9/11, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết, các tuyến Quốc lộ do Trung ương quản lý về căn bản vẫn bảo đảm giao thông thông suốt, không xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài do ngập lụt hoặc sạt lở. Tuy nhiên, trên các tuyến đường do địa phương quản lý, mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở và hư hỏng cục bộ tại một số khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Đáng chú ý, tại Km24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành (đường nối Cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh), thuộc địa bàn xã Thanh Kỳ, mưa lớn gây xói lở mố cầu Bái Sim và sụt lún đường đầu cầu, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua công trình.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo và triển khai phân luồng giao thông từ xa tại hai vị trí Km19+200 và Km30+600, nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Trên các tuyến đường tỉnh, mưa lớn cũng gây ngập sâu tại 4 vị trí, dẫn đến ách tắc giao thông. Trong đó, tuyến ĐT.519B có 3 vị trí ngập (2 vị trí thuộc xã Tân Thành, 1 vị trí thuộc xã Thăng Lộc); tuyến ĐT.520B có 1 vị trí ngập thuộc xã Hóa Quỳ. Các đơn vị quản lý đã triển khai rào chắn, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện di chuyển theo phương án phân luồng.

Đối với hệ thống giao thông nông thôn, có 2 tràn giao thông hư hỏng tại xã Yên Thọ; 20 tràn ngập sâu, gồm 6 tràn tại xã Xuân Chinh, 13 tràn tại xã Hóa Quỳ và 1 tràn tại xã Vạn Xuân.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát tại những vị trí ngập sâu, cắm biển cảnh báo và kiên quyết ngăn người, phương tiện qua lại tại các khu vực không bảo đảm điều kiện an toàn.

Trước sự cố hư hỏng tại cầu Bái Sim, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 7598/CĐBVN-TCGT đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa khẩn trương tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông từ xa; huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để sửa chữa, khắc phục hư hỏng, sớm khôi phục giao thông khi công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I phối hợp địa phương triển khai công tác phân luồng giao thông, chuẩn bị vật tư dự phòng để kịp thời hỗ trợ khi có yêu cầu.

"Hiện Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì chế độ trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ và tình hình giao thông trên các tuyến đường. Đồng thời, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt", Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoài khẳng định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động theo dõi tình hình thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không đi qua các khu vực ngập sâu, tràn bị ngập hoặc vị trí có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn.