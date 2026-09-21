Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến đường bộ

Ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở taluy, hư hỏng mặt đường và ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm trên cả nước.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Đường bộ Việt Nam, đối với các tuyến đường quốc lộ do Cục ĐBVN quản lý, trên tuyến Quốc lộ 1, địa phận tỉnh Thanh Hóa, có một số vị trí sạt lở, hư hỏng và còn 4 vị trí ngập (từ Km296+070 đến Km297+270) với mực nước sâu trung bình từ 5–12cm. Tuy nhiên, các sự cố này không phát sinh thiệt hại lớn và giao thông trên tuyến vẫn duy trì lưu thông bình thường.

Tại hệ thống đường do địa phương quản lý, tỉnh Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đến chiều 21/9, trên địa bàn tỉnh có 13 vị trí bị ngập gây tắc đường, trong đó 6 vị trí nước đã rút và thông xe. 7 vị trí còn lại vẫn bị chia cắt gồm 1 điểm trên Quốc lộ 47C, 1 điểm trên đường Nghi Sơn - Bãi Trành và 5 điểm trên các tuyến đường tỉnh.

Hiện tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục thông xe được điểm sạt lở tại Km133+260 trên Quốc lộ 16. Riêng điểm sạt lở tại Km24+300 thuộc ĐT.519 do lưu lượng nước chảy lớn nên chưa triển khai xử lý, khi thời tiết thuận lợi sẽ khắc phục triệt để. Đối với các tuyến đường tỉnh nước ngập gây tắc đường, địa phương đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm đường để đảm bảo bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, mưa lớn khiến đồi núi sạt lở tại 145 vị trí taluy dương với tổng khối lượng hơn 21.500m³, tập trung nhiều trên các tuyến ĐT.530 và ĐT.530B. Đồng thời xuất hiện 11 vị trí sạt lở taluy âm với tổng chiều dài khoảng 177m.

Tương tự tại tỉnh Nghệ An, giao thông trên các tuyến quốc lộ đã lưu thông bình thường sau khi nước rút. Riêng tuyến ĐT.541B còn 2 điểm ngập sâu từ 0,45 – 0,5m tại tràn Chà Lạp 1 (Km6+470) và tràn Chà Lạp 2 (Km9+450). Địa phương đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm đường để đảm bảo bảo an toàn giao thông.

Tại tỉnh Nghệ An cũng phát sinh thêm 1 điểm sạt lở taluy dương tại Km21+900 trên tuyến ĐT.543C gây tắc đường, nâng tổng số điểm sạt lở do đợt thiên tai này trên địa bàn lên 69 điểm.

Đối với các vị trí tắc đường, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông. Đối với các vị trí sạt lở đất đá taluy dương tràn mặt đường, rãnh dọc, địa phương đã chỉ đạo đơn vị quản lý đang huy động xe máy triển khai thông xe 1 vệt và tiếp tục tổ chức khắc phục các thiệt hại khác.